Европарламентарий о беженцах на границе: мы позволяем им умирать, возводя колючие стены

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы позволяем беженцам умирать, возводя колючие стены. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал потенциальный кандидат в президенты Франции, депутат Европарламента Янник Жадо, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Это всего 4 тыс. человек, которые никому не угрожают. Наша безопасность не подвергается сомнению. Они не собираются нас захватывать, а мы позволяем им умирать в лесу, возводя колючие стены", - отметил Янник Жадо.

Евродепутат подчеркнул, 5 лет назад все были безучастны к речи Трампа о стене между США и Мексикой. "Сегодня уже лидеры Европы говорят то же самое. Это просто возмущает", - добавил он.-0-