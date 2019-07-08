Европейская молодежь заинтересована в сотрудничестве с БРСМ

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская молодежь заинтересована в сотрудничестве с Белорусским республиканским союзом молодежи, заявил корреспонденту БЕЛТА координатор международного молодежного сотрудничества ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Павел Грошевик.

В эти дни делегация БРСМ принимает участие в европейском молодежном форуме Enter! Youth week, который проходит на полях Молодежного департамента Совета Европы в Страсбурге (Франция).

"Мы рассказали участникам форума о реализации государственной молодежной политики в нашей стране и направлениях деятельности БРСМ. В общении с лидерами Молодежного департамента Совета Европы представителями белорусской делегации главный акцент был сделан на открытость союза молодежи, в том числе возможность реализации совместных проектов и инициатив. Европейские партнеры в свою очередь высказали мнение о том, что они заинтересованы развивать контакты и готовы дать перезагрузку двусторонним отношениям по линии международного молодежного сотрудничества", - рассказал Павел Грошевик.

По его словам, с особым интересом к деятельности и проектам БРСМ отнеслась глава Молодежного департамента Совета Европы Анти Ротемунд. "Белорусская молодежная делегация передала ей памятные сувениры и книгу о деятельности союза молодежи "Час наперад", - отметил представитель БРСМ.

Молодежный форум Enter! Youth week приурочен к 70-летию со дня образования одного из ключевых европейских институтов - Совета Европы. Он проходит с 7 по 12 июля и объединил более 200 молодежных организаций из разных уголков Европы.-0-