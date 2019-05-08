Европейская школа биотехнологов будет работать в Минске 27-31 мая

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси при участии Европейской биотехнологической ассоциации проводит II Европейскую школу биотехнологов 27-31 мая в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В эти дни ведущие профессора из Беларуси и стран ЕС, работающие в сфере биотехнологий, прочитают лекции и проведут семинары. Молодые ученые получат возможность узнать о последних достижениях фундаментальной, прикладной биотехнологии, перспективных исследованиях и разработках, а также представить коллегам и международным экспертам свои исследовательские проекты в формате постерной сессии.

I Европейская школа биотехнологов прошла в Минске в 2016 году. В ее работе приняли участие около 100 человек (лекторов и слушателей). Договоренность о ее проведении была достигнута в декабре 2015 года во время первого Евразийского форума молодых ученых, который посетил президент Европейской биотехнологической ассоциации Мунис Дундар.-0-