Европейские эксперты посетят БелАЭС 16-18 декабря

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) посетят площадку строительства Белорусской АЭС с 16 по 18 декабря во время партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

В состав группы войдут эксперты из Бельгии, Австрии, Германии, Украины. Возглавит группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.

Как сообщалось, Беларусь провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза на добровольной основе. При их выполнении оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Кроме того, критерии включали широкий круг рисков, вызванных человеческим фактором.

По результатам стресс-тестов национальный регулятор (Госатомнадзор) подготовил национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 мероприятия со сроками их реализации с 2019-го по 2025 годы.

Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности. Так, на площадку Белорусской АЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция. Если возникнет необходимость, она обеспечит работу технологического оборудования систем безопасности первого энергоблока. Все проектные решения по ее установке и подключению реализованы. Аналогичные решения будут применены и на втором энергоблоке.

Кроме того, успешно проведены испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора при необходимости. Они относятся к средствам преодоления запроектных аварий и предназначены для длительного отвода остаточного тепла от активной зоны реактора через парогенераторы в случае полного обесточивания станции. Необходимые проектные решения также реализованы. Все это дополнительные меры для усиления безопасности Белорусской АЭС, отметили в пресс-службе Минэнерго.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-