Европейские страны переходят на зимнее время: БЖД корректирует расписание поездов

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ночь на воскресенье многие европейские страны перешли на зимнее время: стрелки часов перевели на час назад. В связи с этим Белорусская железная дорога изменила расписание движения поездов. Такая информация озвучена в эфире телеканала , сообщает БЕЛТА.

Изменения в графике движения пассажирских поездов были внесены заранее, пояснили в эфире. На зимнее расписание переходит и национальная авиакомпания.

Было отмечено, что Беларусь отменила практику перевода часов на сезонное время еще в 2011 году. Таким образом уже 27 октября разница во времени между Беларусью Украиной, Латвией и Литвой будет в один час, а временное различие между Минском и Варшавой или, например, Берлином - два часа.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.-0-