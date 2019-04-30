"Европейские забеги" #velcombegom

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 апреля 2019, Вт
+15°C
Ясно EUR 2.357
USD 2.1057
RUB 3.2645
Главное
Александр Лукашенко и Георгий Церетели Лукашенко: закрывать глаза на конфликты в регионе ОБСЕ ни в коем случае нельзя
Президент
Румас: нужно разобраться с причинами роста в ЕАЭС количества препятствий в торговле
Экономика
Мясникович: в Беларуси есть условия для передачи определенных полномочий на места
Политика
На Мозырский НПЗ чистая нефть поступит не раньше 4 мая - "Белнефтехим"
Экономика
Бюджет прожиточного минимума с 1 мая увеличится до Br224,02
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
"Транснефть" передала в ФСБ материалы по загрязнению частным предприятием нефти в "Дружбе"
16:54 В мире
Беларусь будет содействовать продвижению переговоров о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией - Мясникович
16:53 Экономика
Федерация профсоюзов вручила премии в области труда
16:49 Общество
Путин потребовал от главы "Транснефти" скорректировать систему контроля качества нефти
16:44 В мире
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
16:44 Культура
ФПБ: справедливость в отношении работников - ключевое понятие в деятельности профсоюзов
16:37 Общество
В Гомельской области проведут профсоюзные уроки в школах и презентуют тематический троллейбус
16:37 Регионы
В Беларуси начали снимать запреты на посещение лесов
16:35 Общество
Пункт пропуска "Видзы" станет международным
16:34 Регионы
На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей
16:32 Регионы
Метеорит упал на дом в Коста-Рике
16:30 Калейдоскоп
Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт в I квартале на 8,9%
16:29 Экономика
Витебчанке, лишившейся на производстве кисти, найдут адвоката и работу - Конюк
16:27 Происшествия
Мингорисполком и облисполкомы 4 мая проведут прямые телефонные линии
16:25 Общество
МАРТ утвердил способы определения ориентировочной стоимости предмета госзакупки
16:19 Экономика
Евгений Владимиров: моя мечта - открыть в Минске Дом джаза
16:14 Культура
Юные шахматисты из Бобруйска выиграли республиканские соревнования "Белая ладья"
16:03 Спорт
Устранение барьеров позволит увеличить объемы взаимной торговли в ЕАЭС - премьер Казахстана
16:02 В мире
Универсальную боевую платформу белорусского производства впервые представят на MILEX
16:01 Общество
Астрономы нашли доказательство поглощения Млечным Путем малых звездных систем
15:59 Калейдоскоп
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Европейские забеги" #velcombegom

Общество 30.04.2019 | 14:45

Белорусы и участники II Европейских игр пробегут рекордные 200 000 километров в помощь детям

Одновременно с главным спортивным событием этого года в Беларуси – II Европейскими играми – стартует пятый сезон благотворительного проекта #velcombegom – "Европейские забеги". С 12 мая, когда по стране начнет путешествие эстафета "Пламя мира", стартует первый этап акции, который продлится до 20 июня. Второй этап будет проходить во время самих соревнований с 21 по 30 июня. За 50 дней участникам предстоит пробежать рекордные 200 000 километров в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями.

Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит также рекордные 200 000 рублей.

Любой желающий помочь детям может бегать с 12 мая по 30 июня в удобное для себя время, фиксировать свои беговые результаты с помощью фитнес-приложений и делиться ими на своей странице в социальных сетях с хештегами #velcombegom, #A1 и #brightteam. Акция "Европейские забеги" проводится компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Паралимпийского комитета Республики Беларусь.

Участники акции будут бежать в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом и будут защищать честь нашей страны на международных соревнованиях. Бенефициарами акции "Европейские забеги" станут Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит 200 000 рублей – по 100 000 рублей каждому бенефициару.

Присоединиться к "Европейским забегам" смогут все жители нашей страны и белорусы за рубежом, а также спортсмены, члены иностранных делегаций, болельщики и гости из стран – участниц II Европейских игр. Особенностью "Европейских забегов" станет то, что в общую копилку беговых километров включена дистанция эстафеты "Пламя мира", а также результаты всех легкоатлетических дистанций в рамках II Европейских игр.

"Проведение международной благотворительной акции "Европейские забеги" в рамках II Европейских игр, в которой смогут принять участие все жители нашей страны, спортсмены, иностранные гости, по сути можно считать своеобразной составляющей II Европейских игр. Такие масштабные благотворительные инициативы привлекают внимание общества к решению важных социальных вопросов, содействуют популяризации здорового образа жизни, а еще это настоящая помощь детям с ограниченными возможностями, которые занимаются спортом", – отметил Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

"Европейские забеги" #velcombegom в этом году посетят каждый регион нашей страны вместе с этапами эстафеты "Пламя мира": старт намечен на 12 мая в Бресте, затем эстафета перейдет в Гродно, где этап эстафеты пройдет 18 мая. В Витебской области старт эстафеты намечен на 24 мая, в Могилевской – 30 мая, в Гомельской – 5 июня, а завершит программу массовых беговых мероприятий в рамках "Европейских забегов" Большой символический забег, который пройдет 20 июня в Парке Победы в Минске.

Принять участие в Большом символическом забеге смогут самые активные участники проекта #velcombegom – те, кто пробежит самое большое количество километров в помощь детям, а также те, кто зафиксирует на своих страничках в социальных сетях самое большое количество проведенных индивидуальных забегов. Самые активные участники получат персональные приглашения на мероприятие 20 июня в Минске.

"В прошлом году мы покорили всю Беларусь – акция "Бегущие города" проекта #velcombegom дошла до каждой области, прошла в десятках городов нашей страны. В этом году мы готовы выйти на международный уровень – в партнерстве с Министерством спорта и туризма, Паралимпийским комитетом, Дирекцией II Европейских игр мы зовем пробежать в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями не только жителей нашей страны, но и всех, кто приедет на соревнования в качестве участников и болельщиков. Мы надеемся, что бег с целью благотворительности сможет объединить всех", – заявил первый заместитель генерального директора компании velcom | A1 Николай Юшкевич.

Проект #velcombegom – благотворительная спортивная инициатива компании velcom | A1, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям и одновременно на популяризацию здорового образа жизни среди белорусов. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. #velcombegom является одной из наиболее масштабных социальных инициатив velcom | A1. По итогам прошлых благотворительных забегов финансовую помощь от компании на общую сумму более 500 000 рублей получили 16 детских медицинских учреждений из всех регионов Беларуси. Акция "Бегущие города" #velcombegom вошла в ТОП-3 лучших коммуникационных проектов Восточной Европы международной премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2018.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
благотворительность, дети, Европейские игры, на правах рекламы
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.357 BYN 2.352 BYN 2.36 BYN
USD
2.1057 BYN 2.1 BYN 2.106 BYN
RUB
3.2645 BYN 3.255 BYN 3.264 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Торт банкуху из Свислочского района могут внести в список культурного наследия
Все видео

Фотоновости

Участники международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ посетили индустриальный парк "Великий камень"
Все фото

Инфографика

XXIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" XXIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет в Минске с 2 по 4 мая.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Андерс Кнапе Беларусь рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления - Лукашенко
От фристайлистов до миротворцев - госнаград удостоены представители различных сфер деятельности
Трудолюбие и верность традициям являются залогом дальнейшего развития Беларуси - Лукашенко
Политика
Михаил Мясникович Мясникович: в Беларуси есть условия для передачи определенных полномочий на места
Румас и Медведев провели встречу в Ереване
Торгово-экономические отношения Беларуси и Швеции стремительно развиваются - посол
Экономика
Фото из архива Медведев: вопросы импорта молока из Беларуси будут решаться по каждому предприятию отдельно
Беларусь будет содействовать продвижению переговоров о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией - Мясникович
Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт в I квартале на 8,9%
Происшествия
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома Водитель легковушки погиб в столкновении с фурой под Минском
Витебчанке, лишившейся на производстве кисти, найдут адвоката и работу - Конюк
Оснований для задержания должностных лиц "Витебскмясомолпрома" достаточно - Конюк
Регионы
Фото из архива Хозяйства Брестской области завершают посадку картофеля
В Гомельской области проведут профсоюзные уроки в школах и презентуют тематический троллейбус
Пункт пропуска "Видзы" станет международным
Спорт
Во время матча. Фото IIHF Хоккеисты сборной Беларуси с победы над Литвой стартовали на ЧМ в дивизионе I
Юные шахматисты из Бобруйска выиграли республиканские соревнования "Белая ладья"
Олимпийские чемпионы из Беларуси станут участниками эстафеты "Пламя мира" в Риме
Технологии
Интернет-ресурс по созданию плана родов появился в Беларуси
velcom | A1 запускает связь в тоннелях метро для своих абонентов
В Китае презентовали робота, который повторяет движения оператора
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
Евгений Владимиров: моя мечта - открыть в Минске Дом джаза
Торт банкуху из Свислочского района могут внести в список культурного наследия
В мире
Фото Bild Автомобиль врезался в ТЦ в Гамбурге
"Транснефть" передала в ФСБ материалы по загрязнению частным предприятием нефти в "Дружбе"
Путин потребовал от главы "Транснефти" скорректировать систему контроля качества нефти
Калейдоскоп
Фото Синьхуа Вокруг планеты. Самые зрелищные фестивали апреля
Метеорит упал на дом в Коста-Рике
Астрономы нашли доказательство поглощения Млечным Путем малых звездных систем
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Пресс-центр
Пресс-конференция Константин Шульган,
Юлия Шапкина,
Сергей Новиков 2 мая, 14:00 Цифровая трансформация в Беларуси: развитие технологий связи и информатизации Пресс-конференция Александр Шумилин,
Сергей Шлычков 29 апреля О развитии международного сотрудничества Республики Беларусь в научно-технической и инновационной сферах Онлайн-конференция Вадим Иосуб 29 апреля Валютный прогноз и экономические перспективы Беларуси в современных геополитических реалиях Пресс-конференция Александр Рожко,
Владимир Караник,
Валерий Синайко,
Павел Демешко 25 апреля Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь Пресс-конференция Валентина Дынич,
Игорь Комаровский,
Андрей Шелег 23 апреля Потребительские предпочтения белорусской молодежи. Итоги социологического исследования
Газета 7 дней
В сянци как в жизни
Брак по «Дружбе»
Аист и другие неприятности
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия