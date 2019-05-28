"Европейские забеги" #velcombegom преодолели треть пути: десятки городов, тысячи километров и большой вклад марафонцев

Вместе с путешествием эстафеты "Пламя мира" в Беларуси продолжаются "Европейские забеги" #velcombegom - большой благотворительный проект в помощь детям - спортсменам с ограниченными возможностями. В этом году акция стала настоящей парасоставляющей II Европейских игр. За 50 дней его проведения с 12 мая по 30 июня участникам предстоит пробежать рекордные 200 000 километров в помощь детям - спортсменам с ограниченными возможностями. Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит также рекордные 200 000 рублей.

Свои километры в копилку "Европейских забегов" уже добавили тысячи небезразличных жителей нашей страны, среди которых известные спортсмены и медиаперсоны. Большой вклад в общий зачет юбилейной акции #velcombegom внесли участники марафона "Налибоки" , который прошел в самом сердце Налибокской пущи. Общая сумма всех индивидуальных дистанций, в которых приняли участие бегуны - участники 11-го марафона "Налибоки" 25 и 26 мая, составила более 15 000 километров!

Чтобы помочь детям, достаточно до 30 июня выходить на пробежки и делиться их результатами в соцсетях с хештегами #velcombegom, #A1 и #brightteam. Благотворительную помощь по итогам акции "Европейские забеги" получат Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.

Акция "Европейские забеги" проводится компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Паралимпийского комитета Республики Беларусь. Присоединиться к ней могут все жители нашей страны и белорусы за рубежом, а также спортсмены, члены иностранных делегаций, болельщики и гости из стран - участниц II Европейских игр. Особенностью "Европейских забегов" станет то, что в общую копилку беговых километров будет включена дистанция эстафеты "Пламя мира", а также результаты всех легкоатлетических дистанций в рамках II Европейских игр.

"Европейские забеги" #velcombegom в этом году пройдут в каждом регионе нашей страны вместе с этапами эстафеты "Пламя мира": 12 мая уже состоялся старт в Брестской области, 18 мая эстафета начала свое движение в Гродненском регионе, а с 24 мая - в Витебской. В Могилевской области эстафета стартует 30 мая, в Гомельской - 5 июня, а завершит программу массовых беговых мероприятий в рамках "Европейских забегов" Большой символический забег, который пройдет 20 июня в Парке Победы в Минске.

Принять участие в Большом символическом забеге смогут самые активные участники проекта #velcombegom - те, кто пробежит наибольшее количество километров в помощь детям, а также те, кто зафиксирует на своих страничках в социальных сетях самое большое количество проведенных индивидуальных забегов. Наиболее активные участники получат персональные приглашения на мероприятие 20 июня в Минске.

"Мы очень рады, что проект "Европейские забеги" #velcombegom вызывает такой значительный отклик в обществе. Наша благотворительная акция, которую в этом году мы проводим в партнерстве с Дирекцией II Европейских игр и при поддержке Министерства спорта и туризма, Паралимпийского комитета, уже вышла на международный уровень - среди наших участников есть и иностранные участники. И мы очень благодарны всем, кто выходит на дистанции и бегает, чтобы помочь детям", - заявил первый заместитель генерального директора компании velcom | A1 Николай Юшкевич.

Проект #velcombegom - благотворительная спортивная инициатива компании velcom | A1, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. Это одна из наиболее масштабных социальных инициатив velcom | A1. По итогам прошлых благотворительных забегов финансовую помощь от компании на общую сумму более 500 000 рублей получили 16 детских медицинских учреждений из всех регионов Беларуси. Акция "Бегущие города" #velcombegom вошла в ТОП-3 лучших коммуникационных проектов Восточной Европы международной премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2018.

Контактное лицо по проекту "Европейские забеги" #velcombegom:

Диана Клюшнева, коммуникационное агентство ARS Communications

+375 29 140 15 74 | kd@ars.by

Размещение рекламы на БЕЛТА