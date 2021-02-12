Европейский комфорт для белорусов! Квартиры в новостройке "Таллин" в Minsk World – от 2600 рублей за метр!

Таллинские новостройки ежегодно можно найти в списках лучших проектов недвижимости стран Балтии. Лаконичные и стильные, они сочетают в себе северный минимализм, европейский шик и передовые технологии. Вдохновленные застройкой Таллина архитекторы многофункционального комплекса Minsk World создали одноименный дом в квартале "Северная Европа".

Завершить строительство нового дома планируется к концу этого года, а купить квартиру можно уже сегодня! Цена – от 2600 рублей за метр. Кроме того, застройщик предлагает рассрочку до 100 месяцев.

Выбрать свой вариант можно на сайте bir.by или по телефону 7675.

Дом "Таллин" находится в южной части квартала "Северная Европа" рядом с улицей Кижеватова. В новостройке – два входа, один из которых направлен во двор, а второй – прямо к детской и взрослой поликлиникам.

Архитекторы вдохновлялись таллинскими новостройками

Завершить строительство дома планируется к концу этого года

Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от остановок наземного транспорта и двух станций метро. Первая – "Ковальская Слобода" - уже работает, вторая – "Аэродромная" - строится.

Внутри квартала запроектирован детский сад, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных. В пешей доступности будут школы, медицинский и торгово-развлекательный центр с паркингом, заправка, магазины, кафе и спортзалы.

В каждом квартале Minsk World предусмотрены парковочные места для автомобилей. Они расположены таким образом, чтобы ограничить транзитное движение через территорию, но при этом жителям было бы удобно добираться до своих домов.

Около трети всей площади эстонской столицы занимают леса, поэтому и рядом с домом "Таллин" тоже будет много сочной зелени, деревьев и цветов, парковки для велосипедов. А буквально через перекресток от дома находится большой парк со скульптурами, аттракционами, фонтанами, теннисными кортами, футбольным полем и баскетбольной площадкой. Здесь можно будет не просто прогуляться, но и заняться спортом, организовать пикник или выгулять домашних питомцев.

Неподалеку от квартала находится парк

Здесь можно не только отдыхать, но и заниматься спортом

Монолитно-каркасный дом "Таллин" - отличный вариант для тех, кому не хочется жить слишком высоко. Новостройка состоит из десяти этажей, площадь квартир варьируется от 30 до 57 квадратных метров. Помещения спроектированы таким образом, чтобы их было легко объединить и получить жилье большей площади. В качестве бонуса все клиенты получают бесплатную первичную консультацию от дизайнеров застройщика.

В зависимости от размера в каждой квартире есть от 1 до 5 окон, что позволяет удобно формировать отдельные комнаты. Например, из больших помещений с пятью оконными проемами можно получить полноценнную трехкомнатную квартиру с двумя отдельными спальнями, гостиной и кухней.

Окна во всех квартирах – панорамные. Это позволяет в два раза увеличить количество естественного освещения. В каждом жилом помещении есть лоджии, а на 7 этаже - дополнительные балконы. Благодаря такому количеству оконных проемов в квартире всегда будет светло и уютно, а использование двухслойных стеклопакетов с триплексной защитой обеспечит высокую тепло- и шумоизоляцию.

Все окна в доме - панорамные

Классическая неэксплуатируемая кровля в доме "Таллин" оснащена тепло- и гидроизоляцией. Толщина защитного слоя без учета бетонных перекрытий составляет минимум 40 см. В результате даже жильцы последних этажей чувствуют себя комфортно: не замерзают зимой и не страдают от жары летом.

Дизайн лобби отправляет жильцов и гостей дома в Старый город Таллина – одно из самых красивых и романтичных мест Балтии. Европейский облик эстонской столицы всегда выделял ее среди остальных советских городов, поэтому лаконичный интерьер отлично сочетается с изображениями старинных зданий.

Стильные лобби впечатлят гостей и жильцов

Здесь светло и уютно как в квартирах

В лобби есть зона отдыха, место для консьержа, байк-боксы, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных. Невысокое крыльцо у обоих входов позволяет беспрепятственно закатить в подъезд детскую коляску или велосипед. До квартир жильцов доставит грузопассажирский лифт фирмы OTIS.

Над электрощитовой имеется технический этаж, который защищает жильцов других этажей от чрезмерного электромагнитного излучения.

На первом этаже нет квартир, только административно-торговые помещения с отдельными входами и высотой потолков от 3,9 метра. Площади здесь можно сдавать в аренду или организовать собственный бизнес. Кафе или салон красоты будут пользоваться популярностью в комфортном квартале.

Многофункциональный комплекс Minsk World станет одним из лучших мест для ведения бизнеса – здесь появится Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Планируется привлечь миллионы долларов иностранных инвестиций и организовать сотни дополнительных рабочих мест.

Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр

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Предприимчивые белорусы уже сейчас покупают квартиры в Minsk World – это выгодный объект не только для жизни, но и для инвестиций. Уже в этом году ключи от квартир получили новоселы домов "Чарльстон" и "Гонконг". Покупатели отмечают выгодные условия покупки, качественные и функциональные характеристики жилья и удобное расположение.

Купить квартиры и бизнес-помещения в доме "Таллин" и других домах многофункционального жилого комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также вам помогут региональные менеджеры по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

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Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

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