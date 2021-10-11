Европейский подход к строительству и ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 11 октября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:54 Грибник нашел в лесу под Гродно пистолет "Маузер" образца 1934 года Происшествия
10:52 В Минске из-за укладки асфальта частично ограничено движение по ул.Ваупшасова Регионы
10:51 Пусть о вашей победе узнают все - новый рекламно-информационный проект БЕЛТА Экономика
10:43 Национальный павильон Беларуси будет представлен на выставке BakuBuild Экономика
10:39 В Витебской области картофель убран на 94% площадей Регионы
10:38 "АМКОДОР" поставит очередную партию техники в Приморский край Экономика
10:37 Офицеры Frontex зафиксировали как минимум 14 случаев группового вытеснения мигрантов литовскими пограничниками В мире
10:30 Врачи назвали среднюю продолжительность течения коронавируса В мире
10:23 Поздравления, акции, конференции: в Беларуси стартует Неделя матери Общество
10:21 Более Br1 млн выплатят четыре лесхоза Витебской области за незаконные рубки леса и свалки Происшествия
10:15 В Латвии будут отстранять от работы непривитых сотрудников полиции В мире
09:59 "БКМ Холдинг" поставит в Кишинев 20 троллейбусов Экономика
09:54 Макей посещает с рабочим визитом Казахстан Политика
09:53 Париж призвал начать переговоры ЕС и Лондона на фоне значительного роста миграции через Ла-Манш В мире
09:45 Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 12 и 13 октября Регионы
09:42 В Ивановском районе в реке Ясельда обнаружено тело мужчины Происшествия
09:39 В Дзержинском районе из-за аварии без воды остаются более 60 домов Регионы
09:38 Щекин: умение защитить суверенитет и обезопасить жизнь граждан - высшая цель государства Общество
09:36 В Гродно легковушка сбила велосипедиста: водителя ослепило солнце Происшествия
09:32 В хранилище на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ливана произошел пожар В мире
09:28 Тысячи поляков вышли на протесты против решения суда о независимости судебной системы Польши от ЕС В мире
09:26 Минприроды предложило обсудить вопросы бухучета отходов производства Экономика
09:08 Десять стран ЕС выступили за интенсивное развитие ядерной энергетики В мире
09:06 Глава Минфина США предрекла стране катастрофу, если к декабрю не удастся повысить лимит госдолга В мире
09:00 Европейский подход к строительству и ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни! Общество
09:00 Новые лидеры строительной отрасли с потенциалом локомотива Экономика
08:59 Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Евгения Гладкова с 80-летием Президент
08:54 Выставку керамики "Искусство живого огня" представят в Могилеве 12 октября Культура
08:50 В Китае автобус с пассажирами упал в реку В мире
08:50 Гомельчанка пользовалась приложением Оплати™ и выиграла квартиру в центре столицы Общество
Все новости
Все новости
Общество
11 октября 2021, 09:00

Европейский подход к строительству и ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!

Как должна быть устроена комфортная жизнь в городах? Пока во всем мире спорят по этому вопросу, в многофункциональном комплексе Minsk World уже нашли ответ!

Торопитесь! Сегодня заканчивается срок действия АКЦИИ на готовые дома, все ОСТАЛЬНЫЕ вы еще МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ СО СКИДКОЙ!

Подробности уточняйте у наших менеджеров о телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Minsk World – уникальный проект, в основе создания которого лежит концепция "15-минутного города". Идея пользуется популярность у европейских политиков, ее продвигают урбанисты и профессоры ведущих университетов мира.

На первое место в таких проектах ставится пешеходная доступность. Территория города или комплекса должна быть поделена на множество районов, в которых можно найти все, что нужно для жизни, в 15 минутах ходьбы пешком.

И в то время как в Европе решают, как создавать комфортные для горожан районы, в Беларуси активными темпами возводится яркий, удобный и перспективный комплекс Minsk World.

Купить квартиру здесь можно:

· За собственные средства

· В кредит от ведущих банков страны

· В рассрочку до 60 месяцев

Не упускайте шанс приобрести отличную недвижимость прямо сейчас!

Дом "Найроби" в квартале "Африка"
Дом "Найроби" в квартале "Африка"
Дом "Турин"в квартале "Чемпионов"
Дом "Турин"в квартале "Чемпионов"

Почему стоит обратить внимание на Minsk World?

1. Пешеходная и велосипедная доступность

Необходимая для жизни социальная инфраструктура будет доступна каждому жителю. В комплексе запроектированы 13 школ и 7 детских садов, детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, кафе и рестораны, магазины и торговые центры.

Велодорожки пройдут по всему комплексу
Велодорожки пройдут по всему комплексу
Детский сад возле дома "Диадема"в комплексе Minsk World
Детский сад возле дома "Диадема"в комплексе Minsk World
На первых этажах некоторых домов уже открылись точки городского ритейла
На первых этажах некоторых домов уже открылись точки городского ритейла

В каждом квартале есть дома, на первых этажах которых находятся коммерческие помещения. Здесь появятся развивающие студии для детей и спортивные залы для взрослых, салоны красоты и магазины, кофейни и пекарни. Не нужно никуда ехать, просто спускайтесь на лифте и наслаждайтесь комфортом!

Кстати, сейчас в комплексе действует ОСЕННЯЯ АКЦИЯ – скидки на коммерческие помещения составляют до 600 BYN за м²!!!

2. Удобные условия для пешеходов и автомобилистов

Полностью отказаться от использования машин у жителей мегаполисов не получится, поэтому в комплексе создают комфортные условия и для владельцев авто. Сделано это таким образом, чтобы транспорт не мешал остальным жителям.

В комплексе запроектированы несколько крытых паркингов, уже один работает по улице Германовская, 7. Возле каждого квартала есть парковки, но вынесены они на периферию квартала, чтобы родители смогли спокойно отпускать детей на игровые и спортивные площадки.

Паркинг на улице Германовская, 7
Паркинг на улице Германовская, 7

Чтобы добраться до города без машины, можно воспользоваться общественным транспортом или двумя станциями метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится.

3. Подходящая среда для развития локального бизнеса

"15-минутные города" - это не только дань моде и экологии, но и стимул для развития местного бизнеса.

Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним
Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним
Идеальное место для развития бизнеса
Идеальное место для развития бизнеса

Кроме коммерческих помещений, где предприниматели смогут организовать свое дело или развивать уже имеющиеся проекта, в комплексе появится Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним. В результате белорусам и иностранцам будут доступны сотни рабочих мест.

4. Приятная атмосфера для отдыха и развлечений

Зеленым сердцем Minsk World станет шикарный парк с зонами отдыха и выгула домашних животных, площадками для игр и спорта и другими активностями. Попасть в него также будет удобно пешком из любой точки комплекса.

В центре комплекса появится шикарный парк
В центре комплекса появится шикарный парк
Здесь можно отдыхать всей семьей
Здесь можно отдыхать всей семьей

Если нет желания идти в парк, можно провести время в своем квартале. Возле каждого дома будут современные игровые и спортивные площадки. Например, в квартале "Азия" этим летом появился собственным скейт-парк, который пользуется популярностью у детей и подростков.

Детская площадка возле дома "Сан-Франциско"в квартале "Северная Америка"
Детская площадка возле дома "Сан-Франциско"в квартале "Северная Америка"
Скейт-парк в квартале "Азия"
Скейт-парк в квартале "Азия"
Спортивные площадки в квартале "Центральная Европа"
Спортивные площадки в квартале "Центральная Европа"

5. Фирменный стиль

В основе концепции строительства комплекса лежит идея создания нового района, который олицетворяет целый мир во всем его многообразии. У каждого из 30 кварталов есть свое имя, определяющее оформление фасадов и дизайн интерьера в лобби. В квартале "Центральная Европа" есть престижные новостройки "Прага" и "Варшава", в квартале "Азия" - эффектный дом "Бангкок", а в квартале "Мировых танцев" - впечатляющий дом "Танго".

Лобби дома "Киото"в квартале "Азия"
Лобби дома "Киото"в квартале "Азия"
Лобби дома "Бангкок"в квартале "Азия"
Лобби дома "Бангкок"в квартале "Азия"

Это лишь немногие примеры! В комплексе большое количество готовых и строящихся домов! Подобрать подходящий для себя вариант сможет даже самый требовательный клиент.

Чтобы купить квартиру в готовых и строящихся домах Minsk World, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье строительство
Новости рубрики Общество
Фото из архива Поздравления, акции, конференции: в Беларуси стартует Неделя матери
Николай Щекин. Фото из личного архива Щекин: умение защитить суверенитет и обезопасить жизнь граждан - высшая цель государства
Гомельчанка пользовалась приложением Оплати™ и выиграла квартиру в центре столицы
Фото организаторов Неделя белорусско-японской дружбы проходит в Беларуси 11-16 октября
Картина выходных: акция "Чистый лес", завершение сева озимых и осенний калейдоскоп
Фото из архива Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 2,6 тыс. фур
Главное
О росте цен, ассортименте, пропагандистах и революции. Главное из речи Лукашенко о потребкооперации
В Беларуси завершен сев озимых зерновых
Селиверстов: бюджет на 2022 год формируется в условиях экономии, но реальный рост зарплат будет
Гомельчанка пользовалась приложением Оплати™ и выиграла квартиру в центре столицы
Топ-новости
Картина выходных: акция "Чистый лес", завершение сева озимых и осенний калейдоскоп
Макей посещает с рабочим визитом Казахстан
Богданов: экспорт белорусского продовольствия в этом году может превысить $6 млрд
Новые лидеры строительной отрасли с потенциалом локомотива
Белорусские гребцы выиграли четыре медали на юниорском ЧЕ в Германии
Национальный павильон Беларуси будет представлен на выставке BakuBuild
Пресс-конференция о региональном цифровом форуме #GBCregions пройдет сегодня в БЕЛТА
Европейский подход к строительству и ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!
Дрожжа заверил, что ни один кубометр круглой древесины за пределы страны не попал
"АМКОДОР" поставит очередную партию техники в Приморский край
Кирилл Маскевич завоевал серебро ЧМ по греко-римской борьбе в Норвегии
Пиневич: система подачи кислорода нуждается в постоянном контроле
Беларусь рассчитывает на кратный рост поставок продовольствия в Приморский край России
ФОТОФАКТ: Золотая осень в Ботаническом саду
Ремонт домов и услуги ЖКХ лидируют среди тем обращений к Кухареву
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.