Европейский подход к строительству и ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!

Как должна быть устроена комфортная жизнь в городах? Пока во всем мире спорят по этому вопросу, в многофункциональном комплексе Minsk World уже нашли ответ!

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Подробности уточняйте у наших менеджеров о телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Minsk World – уникальный проект, в основе создания которого лежит концепция "15-минутного города". Идея пользуется популярность у европейских политиков, ее продвигают урбанисты и профессоры ведущих университетов мира.

На первое место в таких проектах ставится пешеходная доступность. Территория города или комплекса должна быть поделена на множество районов, в которых можно найти все, что нужно для жизни, в 15 минутах ходьбы пешком.

И в то время как в Европе решают, как создавать комфортные для горожан районы, в Беларуси активными темпами возводится яркий, удобный и перспективный комплекс Minsk World.

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Дом "Найроби" в квартале "Африка"

Дом "Турин"в квартале "Чемпионов"

Почему стоит обратить внимание на Minsk World?

1. Пешеходная и велосипедная доступность

Необходимая для жизни социальная инфраструктура будет доступна каждому жителю. В комплексе запроектированы 13 школ и 7 детских садов, детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, кафе и рестораны, магазины и торговые центры.

Велодорожки пройдут по всему комплексу

Детский сад возле дома "Диадема"в комплексе Minsk World

На первых этажах некоторых домов уже открылись точки городского ритейла

В каждом квартале есть дома, на первых этажах которых находятся коммерческие помещения. Здесь появятся развивающие студии для детей и спортивные залы для взрослых, салоны красоты и магазины, кофейни и пекарни. Не нужно никуда ехать, просто спускайтесь на лифте и наслаждайтесь комфортом!

Кстати, сейчас в комплексе действует ОСЕННЯЯ АКЦИЯ – скидки на коммерческие помещения составляют до 600 BYN за м²!!!

2. Удобные условия для пешеходов и автомобилистов

Полностью отказаться от использования машин у жителей мегаполисов не получится, поэтому в комплексе создают комфортные условия и для владельцев авто. Сделано это таким образом, чтобы транспорт не мешал остальным жителям.

В комплексе запроектированы несколько крытых паркингов, уже один работает по улице Германовская, 7. Возле каждого квартала есть парковки, но вынесены они на периферию квартала, чтобы родители смогли спокойно отпускать детей на игровые и спортивные площадки.

Паркинг на улице Германовская, 7

Чтобы добраться до города без машины, можно воспользоваться общественным транспортом или двумя станциями метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится.

3. Подходящая среда для развития локального бизнеса

"15-минутные города" - это не только дань моде и экологии, но и стимул для развития местного бизнеса.

Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним

Идеальное место для развития бизнеса

Кроме коммерческих помещений, где предприниматели смогут организовать свое дело или развивать уже имеющиеся проекта, в комплексе появится Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним. В результате белорусам и иностранцам будут доступны сотни рабочих мест.

4. Приятная атмосфера для отдыха и развлечений

Зеленым сердцем Minsk World станет шикарный парк с зонами отдыха и выгула домашних животных, площадками для игр и спорта и другими активностями. Попасть в него также будет удобно пешком из любой точки комплекса.

В центре комплекса появится шикарный парк

Здесь можно отдыхать всей семьей

Если нет желания идти в парк, можно провести время в своем квартале. Возле каждого дома будут современные игровые и спортивные площадки. Например, в квартале "Азия" этим летом появился собственным скейт-парк, который пользуется популярностью у детей и подростков.

Детская площадка возле дома "Сан-Франциско"в квартале "Северная Америка"

Скейт-парк в квартале "Азия"

Спортивные площадки в квартале "Центральная Европа"

5. Фирменный стиль

В основе концепции строительства комплекса лежит идея создания нового района, который олицетворяет целый мир во всем его многообразии. У каждого из 30 кварталов есть свое имя, определяющее оформление фасадов и дизайн интерьера в лобби. В квартале "Центральная Европа" есть престижные новостройки "Прага" и "Варшава", в квартале "Азия" - эффектный дом "Бангкок", а в квартале "Мировых танцев" - впечатляющий дом "Танго".

Лобби дома "Киото"в квартале "Азия"

Лобби дома "Бангкок"в квартале "Азия"

Это лишь немногие примеры! В комплексе большое количество готовых и строящихся домов! Подобрать подходящий для себя вариант сможет даже самый требовательный клиент.

Чтобы купить квартиру в готовых и строящихся домах Minsk World, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!

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