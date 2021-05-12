Европейское общество эндокринологов обновило позицию насчет эндокринного фенотипа COVID-19

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское общество эндокринологов (ESE) представило обновленную позицию экспертов ESE и всего эндокринологического сообщества насчет развивающегося эндокринного фенотипа COVID-19 и его значения для профилактики и лечения заболевания, сообщила БЕЛТА профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм", доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.

Она отметила: так называемый эндокринный фенотип COVID-19 постепенно приобретает клиническую значимость. "Сахарный диабет играет важную роль в данном фенотипе, поскольку он является одним из наиболее частых сопутствующих заболеваний, ассоциированных с тяжестью течения и смертностью от COVID-19. Тщательный контроль гликемии, модификация сахароснижающей терапии сахарного диабета (установленного ранее или впервые выявленного), особенно при госпитализации, важны для снижения риска тяжелых исходов COVID-19", - подчеркнула профессор кафедры.

По словам Аллы Шепелькевич, ожирение повышает восприимчивость к SARS-CoV-2 и риск неблагоприятных исходов COVID-19. Поэтому пациентам с ожирением необходимо изменить образ жизни, чтобы снизить массу тела и предупредить риск инфицирования и тяжелых исходов COVID-19.

Дефицит/недостаточность витамина D, гипокальциемия и переломы позвонков также часто встречаются у госпитализированных пациентов с COVID-19 и повышают неблагоприятные исходы заболевания. У пациентов с надпочечниковой недостаточностью при COVID-19 требуется быстрая адаптация дозы глюкокортикоидов. Также в обновленной позиции отмечена роль половых гормонов, гипоталамо-гипофизарной дисфункции, тироидные аспекты при COVID-19. Кроме того, ввиду массовой вакцинации рассмотрены потенциальные последствия для пациентов с эндокринными заболеваниями.-0-