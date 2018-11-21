Европейское региональное бюро ВОЗ отмечает успехи Беларуси в борьбе с распространением ВИЧ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успехи Беларуси в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции отметила директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Жужанна Якаб на встрече с заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Жужанну Якаб проинформировали, какие меры принимает Беларусь по профилактике ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, гепатита С, а также неинфекционных заболеваний, как идет модернизация системы здравоохранения страны. Модернизация предполагает в том числе внедрение на уровне первичной медицинской помощи общей врачебной практики, усиление профилактической работы (выявление факторов риска заболеваний, скрининговые мероприятия), широкомасштабную информатизацию отрасли, что в целом должно повысить качество медпомощи.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ отметила, что благодаря последовательному наращиванию усилий и стабильному государственному финансированию Беларуси удалось добиться значительного ограничения распространения ВИЧ-инфекции, организовано производство отечественных лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и гепатита С, обеспечен гарантированный доступ к лечению всех нуждающихся в нем пациентов. Она дала высокую оценку проводимой в Беларуси работе по борьбе с этими заболеваниями. По мнению Жужанны Якаб, на территории постсоветского пространства Беларусь является лидером по предпринимаемым со стороны государства мерам в данном направлении.

Жужанна Якаб принимает участие в проходящем 20-22 ноября в Минске втором региональном совещании о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии.-0-