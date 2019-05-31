Евросоюз направит около 3,5 млн евро на модернизацию погранперехода Урбаны-Силене

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Урбаны" установят стационарный инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК), реконструируют и расширят участок дороги, а также создадут дополнительные полосы движения между этим пунктом пропуска и латвийским "Силене". Это предусмотрено грантовым контрактом по проекту международной технической помощи, который подписали Государственный таможенный комитет Беларуси и Министерство внутренних дел Литвы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК.

Проектом также предусматриваются реконструкция инженерных коммуникаций, выделение дорожек для организации пешего пересечения границы в обоих направлениях, совершенствование инфраструктуры управления транспортными потоками.

Реализация проекта началась 25 мая. Вклад Европейского союза для Республики Беларусь составит около 3,5 млн евро.

Ведущим бенефициаром проекта является Государственный таможенный комитет Беларуси, а реализовываться он будет совместно с Витебской таможней и государственным акционерным обществом "Государственное недвижимое имущество" (Латвия) по программе трансграничного сотрудничества "Латвия-Литва-Беларусь" на 2014-2020 годы Европейского инструмента соседства.

"Реализация проекта будет способствовать укреплению безопасности на белорусско-латвийской границе, улучшению эффективности проведения таможенного контроля, созданию комфортных условий для пребывания в пункте пропуска и пересечения границы", - отметили в пресс-службе.-0-