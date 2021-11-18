18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюзу нужно пойти на диалог - и решение по миграционному кризису будет принято. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Cовета Республики Татьяна Полушкина.

"Абсурдные, человеконенавистнические события, происходящие на белорусско-польской границе, затронули сердца и разум белорусского народа. Народа, который сам не раз переносил все тяготы военных действий, проходящих через нашу миролюбивую белорусскую землю, народа, который еще не забыл плач и стоны, голод и холод, болезни и безвыходность ситуации. Наверное, поэтому глава нашего государства, правительство, парламент и весь белорусский народ активно включаются в оказание гуманитарной помощи несчастным людям, слепо поверившим в "рай" стран Евросоюза, - отметила сенатор. - Разве можно быть равнодушными к детским слезам, просьбам беременных женщин, к людям, которые, покинув свои родные земли, дома, ищут лучшей жизни для своей семьи. Это нормальный человеческий посыл".

Татьяна Полушкина задается вопросом: какое сердце, разум должен быть у поляков и других представителей Евросоюза, чтобы не услышать и не понять умолявшего о помощи? "А ведь так просто, казалось, услышать человека, тем более что все мировые религии - будь то христианство, мусульманство, иудаизм и другие - проповедуют любовь к человеку, призывают каждого к состраданию, добру и милосердию, - подчеркнула Татьяна Полушкина. - Не верю, не соглашусь с тем, что нет компромиссных вариантов. Их уже несколько раз обозначал наш Президент Александр Лукашенко. Нужно только услышать, пойти на диалог - и решение по миграционному кризису будет принято".

Сенатор подчеркнула, Беларусь - миролюбивое государство, мы никогда не были авторами военных конфликтов, и очень горько слышать от некоторых стран Евросоюза ложные обвинения в адрес нашей страны. "Не следует демонизировать Беларусь, "повышая" свой рейтинг в глазах западных политиков и всего западного мира, а стоит вспомнить законы о правах человека, декларируемые самой же Европой, и соблюдать их на всех уровнях", - сказала она.-0-