Ежедневно в аэропорту Минск более 150 человек проходят лабораторные обследования на коронавирус

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 17 марта 2020
Минск Переменная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:56 Минздрав опубликовал видео о профилактике инфицирования коронавирусом Общество
18:32 Водитель, сбивший школьника в Барановичах, осужден на 4 года колонии-поселения Происшествия
18:24 Поезда в приграничном сообщении с РФ будут курсировать с 18 марта до последней станции Беларуси Общество
18:21 Матч плей-офф ЧЕ между футболистами Грузии и Беларуси предварительно перенесен на июнь Спорт
18:15 Здание часовни XIX века в Витебске продано на аукционе за Br57 тыс. Регионы
18:12 В Днепровско-Бугском канале утонул 45-летний мужчина Происшествия
18:12 Житель Гродно оформил на других людей онлайн-кредиты на Br419 тыс. Происшествия
18:11 Неверов: соцпартнерство власти, нанимателей и профсоюзов повышает эффективность защиты работников Регионы
18:07 Карпенко: весенние школьные каникулы переноситься не будут Общество
18:03 Минздрав выполняет все рекомендации ВОЗ по сдерживанию коронавируса Общество
17:58 Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 21 В мире
17:58 БЖД пояснила, как будут ходить поезда в сообщении с Россией Общество
17:57 Футбольный чемпионат Беларуси стартует в стандартном режиме Спорт
17:55 Ежедневно в аэропорту Минск более 150 человек проходят лабораторные обследования на коронавирус Общество
17:53 ЕЭК отменила зарубежные командировки за пределы ЕАЭС до конца полугодия из-за коронавируса Общество
17:51 Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Москвой прерываться не будет Общество
17:50 Белорусские дипломаты ожидают разъяснений от МИД РФ по вопросу транзита через Москву возвращающихся домой белорусов Общество
17:50 Въехать в Россию могут только белорусы, имеющие вид на жительство в РФ Общество
17:48 ВОЗ подтвердила результаты исследований на COVID-19 в Беларуси Общество
17:48 Консул: находящиеся в России белорусы не понимают решения РФ о запрете въезда, телефон горячей линии разрывается от звонков Общество
17:44 РЕПОРТАЖ с границы: маски, перчатки, антисептик и обязательный вопрос о здоровье Регионы
17:40 В Беларуси появится мобильное приложение для людей с туберкулезом Общество
17:39 В Минске хулиганы повредили камеру видеонаблюдения, чтобы скрыть кражу Происшествия
17:26 Могилевские коммунальники во время сноса ветхих сараев нашли клад советских времен Регионы
17:07 В Минской области 18 марта временно ограничат движение из-за следственных экспериментов Регионы
16:52 В Таиланде при взрывах двух автомобилей пострадали 25 человек В мире
16:49 Новый проект помощи больным туберкулезом стартовал в Беларуси Общество
16:28 Совещание Лукашенко с Совмином длилось почти 5 часов. Каковы основные итоги? Президент
16:21 При переносе турнира олимпийской квалификации результаты сохранятся - исполнительный директор Белорусской федерации бокса Спорт
16:18 Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-феврале выросло на 6% Экономика
Все новости
Все новости
Общество
17 марта 2020, 17:55

Ежедневно в аэропорту Минск более 150 человек проходят лабораторные обследования на коронавирус

Новости темы "Распространение коронавируса"
Минздрав опубликовал видео о профилактике инфицирования коронавирусом
Поезда в приграничном сообщении с РФ будут курсировать с 18 марта до последней станции Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежедневно от 150 до 230 человек проходят лабораторные обследования на наличие коронавирусной инфекции в Национальном аэропорту Минск. Об этом журналистам сообщила заведующая эпидемиологическими отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В пунктах санитарно-карантинного контроля аэропорта круглосуточно работают сотрудники санитарно-эпидемиологической службы и лаборатории. Организовано два стационарных пункта - для пассажиров из СНГ и граждан других стран. В часы пик могут быть дополнительно созданы один-два мобильных пункта по забору биологического материала. В день проверяем от 150 до 230 человек в зависимости от пассажиропотока", - сказала Екатерина Хомченко.

Сейчас в аэропорту усилен санитарно-эпидемиологический контроль. Организована двойная тепловизионная проверка прибывающих людей: сначала на борту самолета, затем в зоне аэровокзального комплекса. В распоряжении сотрудников санитарно-карантинного пункта есть бесконтактные термометры: ими пользуются для более точного определения температуры человека, у которого тепловизоры зафиксировали ее повышение.

Люди, прилетевшие из Италии, Ирана, Китая и Южной Кореи, обязательно заполняют анкеты. Они указывают, откуда конкретно прибыли, где до этого находились, оставляют контактные данные, а также сдают анализы. Информация поступает сотрудникам карантинного пункта. Они обрабатывают данные анкет и направляют письма в регионы, в которых указывают на необходимость медицинского наблюдения за конкретным человеком. Екатерина Хомченко обратила внимание: в аэропорту сдать анализы можно только до получения багажа во время прохождения таможенного контроля.

Люди, приехавшие в Беларусь из этих четырех стран, которые не успели или не смогли сдать анализы в аэропорту, но чувствуют себя здоровыми, могут сделать это позже в городской клинической инфекционной или детской инфекционной клинической больницах. Если человек заболел, ему нужно проинформировать участковую поликлинику, вызвать скорую. При необходимости пациента госпитализируют.

После прилета самолета из Франкфурта-на-Майне в карантинном пункте многолюдно: многие проявляют сознательность и сразу проверяются. Одна из них - могилевчанка Нина. "Я прилетела из Великобритании - страны со сложной эпидемиологической ситуацией. На мой взгляд, каждый должен проявить сознательность и сдать анализы. Я сама изъявила желание пройти контроль, потому что забочусь о здоровье своих близких и всех окружающих. Тем более что заполнение анкеты и сдача анализов занимают всего пару минут", - сказала она.

Так же поступила и минчанка Любовь, которая вернулась из Франкфурта-на-Майне. "Сейчас нам всем нужно быть максимально ответственными, - считает она. - Если можно, то сидеть дома, беречь себя и близких. Осмотр - это очень быстро и просто. Но даже если бы было сложно, все равно того стоит".

На территории аэропорта для минимизации случаев завоза инфекции регулярно проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму. Особое внимание уделяется местам наибольшего скопления людей - залам ожидания и санузлам.

Дополнительно на территории аэропорта установлены санитайзеры, чтобы каждый пассажир мог по прилете или до вылета обработать руки. В людных местах можно найти рециркуляторы - обеззараживающие устройства для дезинфекции воздуха.-0-

Фото Максима Гучека

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
аэропорт болезни вирус здоровье здравоохранение медицина эпидемия
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минздрав опубликовал видео о профилактике инфицирования коронавирусом
Фото из архива Поезда в приграничном сообщении с РФ будут курсировать с 18 марта до последней станции Беларуси
Игорь Карпенко. Фото из архива Карпенко: весенние школьные каникулы переноситься не будут
Фото из архива Минздрав выполняет все рекомендации ВОЗ по сдерживанию коронавируса
Фото из архива БЖД пояснила, как будут ходить поезда в сообщении с Россией
Фото ЕЭК ЕЭК отменила зарубежные командировки за пределы ЕАЭС до конца полугодия из-за коронавируса
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с Совмином итоги развития страны. Каких показателей удалось достичь правительству?
Совещание Лукашенко с Совмином длилось почти 5 часов. Каковы основные итоги?
Караник: Беларусь выполняет рекомендации ВОЗ и держит ситуацию с коронавирусом под контролем
РЕПОРТАЖ с границы: маски, перчатки, антисептик и обязательный вопрос о здоровье
Топ-новости
БЕЛТА подписала соглашения о сотрудничестве с новостными агентствами Грузии и Туркменистана
МИД Беларуси: с эпидемией коронавируса можно эффективно бороться только совместными усилиями
Квартира будет вашей! В столичных комплексах – индивидуальный подход к каждому покупателю!
Очередной танкер с нефтью от трейдеров для "Нафтана" прибыл в порт Клайпеды
Консул: находящиеся в России белорусы не понимают решения РФ о запрете въезда, телефон горячей линии разрывается от звонков
Минздрав опубликовал видео о профилактике инфицирования коронавирусом
Карпенко: весенние школьные каникулы переноситься не будут
Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год
Мозырский НПЗ начал переработку первой партии азербайджанской нефти
Минздрав выполняет все рекомендации ВОЗ по сдерживанию коронавируса
Любецкая: запрос общества на законность и справедливость сегодня актуален как никогда
Госпрограмма по управлению госфинансами и регулированию финрынка утверждена в Беларуси
Власти Китая разрешили начать клинические испытания вакцины от коронавируса
Туман и до +17°С ожидается в Беларуси 18 марта
Судьбы, сложенные в треугольник: Владимир Глебов
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.