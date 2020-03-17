Ежедневно в аэропорту Минск более 150 человек проходят лабораторные обследования на коронавирус

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежедневно от 150 до 230 человек проходят лабораторные обследования на наличие коронавирусной инфекции в Национальном аэропорту Минск. Об этом журналистам сообщила заведующая эпидемиологическими отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В пунктах санитарно-карантинного контроля аэропорта круглосуточно работают сотрудники санитарно-эпидемиологической службы и лаборатории. Организовано два стационарных пункта - для пассажиров из СНГ и граждан других стран. В часы пик могут быть дополнительно созданы один-два мобильных пункта по забору биологического материала. В день проверяем от 150 до 230 человек в зависимости от пассажиропотока", - сказала Екатерина Хомченко.

Сейчас в аэропорту усилен санитарно-эпидемиологический контроль. Организована двойная тепловизионная проверка прибывающих людей: сначала на борту самолета, затем в зоне аэровокзального комплекса. В распоряжении сотрудников санитарно-карантинного пункта есть бесконтактные термометры: ими пользуются для более точного определения температуры человека, у которого тепловизоры зафиксировали ее повышение.

Люди, прилетевшие из Италии, Ирана, Китая и Южной Кореи, обязательно заполняют анкеты. Они указывают, откуда конкретно прибыли, где до этого находились, оставляют контактные данные, а также сдают анализы. Информация поступает сотрудникам карантинного пункта. Они обрабатывают данные анкет и направляют письма в регионы, в которых указывают на необходимость медицинского наблюдения за конкретным человеком. Екатерина Хомченко обратила внимание: в аэропорту сдать анализы можно только до получения багажа во время прохождения таможенного контроля.

Люди, приехавшие в Беларусь из этих четырех стран, которые не успели или не смогли сдать анализы в аэропорту, но чувствуют себя здоровыми, могут сделать это позже в городской клинической инфекционной или детской инфекционной клинической больницах. Если человек заболел, ему нужно проинформировать участковую поликлинику, вызвать скорую. При необходимости пациента госпитализируют.

После прилета самолета из Франкфурта-на-Майне в карантинном пункте многолюдно: многие проявляют сознательность и сразу проверяются. Одна из них - могилевчанка Нина. "Я прилетела из Великобритании - страны со сложной эпидемиологической ситуацией. На мой взгляд, каждый должен проявить сознательность и сдать анализы. Я сама изъявила желание пройти контроль, потому что забочусь о здоровье своих близких и всех окружающих. Тем более что заполнение анкеты и сдача анализов занимают всего пару минут", - сказала она.

Так же поступила и минчанка Любовь, которая вернулась из Франкфурта-на-Майне. "Сейчас нам всем нужно быть максимально ответственными, - считает она. - Если можно, то сидеть дома, беречь себя и близких. Осмотр - это очень быстро и просто. Но даже если бы было сложно, все равно того стоит".

На территории аэропорта для минимизации случаев завоза инфекции регулярно проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму. Особое внимание уделяется местам наибольшего скопления людей - залам ожидания и санузлам.

Дополнительно на территории аэропорта установлены санитайзеры, чтобы каждый пассажир мог по прилете или до вылета обработать руки. В людных местах можно найти рециркуляторы - обеззараживающие устройства для дезинфекции воздуха.-0-

Фото Максима Гучека