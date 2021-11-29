29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ежедневно в ТЛЦ дежурят около 20 волонтеров из молодежных организаций. Об этом сообщил журналистам координатор работы молодежных волонтерских отрядов в пункте размещения беженцев Евгений Левшик, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 22-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги". Беженцев обеспечивают всем необходимым, помогают в этом и неравнодушные люди, в том числе волонтеры из числа молодежи.

"Ситуация не оставила равнодушной нашу молодежь. Желающих помочь беженцам достаточно. Ежедневно на дежурство здесь заступают около 20 молодых людей из Гродно и районов области. Спектр помощи широк - организация питания, формирование продуктовых пакетов, помощь в работе полевого банного комплекса", - рассказал Евгений Левшик. Кроме того, волонтеры из числа студентов ГрГУ им. Янки Купалы задействованы в роли переводчиков. Они помогают всем службам наладить коммуникацию с беженцами.

"Говорим сегодня о волонтерстве как о неком воспитательном элементе. Те, кто побывал здесь в роли волонтера, понимают, насколько важно ценить возможности жизни в мирной, социально ориентированной стране", - отметил Евгений Левшик.

Всего в Гродненской области действуют свыше 800 волонтерских отрядов, объединяющих более 15 тыс. молодых людей. -0-