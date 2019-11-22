Ежегодно БОКК обучает навыкам первой помощи около 20 тыс. человек

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста ежегодно обучает навыкам первой помощи порядка 20 тыс. человек. Об этом сообщила генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обучение местного населения навыкам оказания первой помощи - это одна из основных задач Красного Креста. Сегодня в стране работают 28 ресурсных центров, обучено 127 инструкторов, половина из них не медицинские работники. Ежегодно порядка 20 тыс. человек проходят обучение в центрах БОКК. Из них 2 тыс. волонтеров проходят полноценный 16-часовой курс и в последующем могут обучать других, 18 тыс. принимают участие в мастер-классах и акциях на базе областных и районных центров", - отметила Ольга Мычко.

Помимо этого направления, добавила она, БОКК продолжает работать по другим проектам. В частности, организация и дальше будет помогать жертвам насилия, реализовывать проекты по противодействию торговле людьми и участвовать в инициативах МЧС. Продолжат развивать проект "Няня вместо мамы", который показывает хорошие результаты: в Беларуси функции мамы для деток, попавших в больницу, выполняют уже 18 нянь.

Планируется запустить и новые инициативы. "У нас социально ориентированное государство: созданы системы здравоохранения, социальной защиты. Но есть случаи, когда этого не хватает. Население Беларуси стареет, многие пожилые граждане живут одни, они нуждаются в том, что государство не может предоставить. Поэтому сегодня Красный Крест ведет переговоры с Минтруда и Минздравом по разработке пилотного проекта по оказанию интегрированной помощи. Речь о создании системы, когда помощь предоставляется не только человеку с инвалидностью или одинокому человеку, но и его ближайшему окружению. То есть в семью направляют специалистов, которые помогают организовать жизненное пространство человека, учат родственников ухаживать за ним, помогают сделать так, чтобы он не был одинок, не страдал, не мучился от боли", - рассказала генсекретарь БОКК.

Также начинается разработка проекта по поддержке лиц, вышедших из мест лишения свободы. А совместно с Минздравом реализуют проект по борьбе с туберкулезом и ВИЧ.

Белорусское общество Красного Креста - самая крупная гуманитарная организация на территории Беларуси, которая является частью международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Сегодня БОКК насчитывает около 440 штатных работников, из них половина - сестры милосердия. Также в стране зарегистрированы 16 тыс. постоянных волонтеров.-0-