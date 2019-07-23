Ежегодно до 160 сделок купли-продажи недвижимости без участия риелторов признаются недействительными

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение последних лет ежегодно от 140 до 160 договоров купли-продажи, не прошедших через риелтора, признаются судом недействительными. Такие данные на круглом столе "Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?" в пресс-центре БЕЛТА привел председатель Союза риелторских организаций Виктор Шанюкевич.

"И это число увеличивается. В итоге 160 человек возвращают себе квартиру и имитируют возврат денежных средств покупателю. Кто отвечает за то, что 160 человек в год остаются с носом? И проблема нарастает", - сказал Виктор Шанюкевич.

В то же время в секторе риелторских услуг за более чем десять лет страхования ответственности риелторской деятельности только 10 случаев признаны страховыми - меньше одного в год. И эти десять страховых случаев покрыты суммой до $120 тыс. в эквиваленте в зависимости от различных страховых факторов.

"Когда покупатель не хочет заключать договор с риелторской организацией, мы ему объясняем, что в дальнейшем, если сделка будет по каким-то причинам признана недействительной, этот случай не будет признан страховым. И страховое возмещение он не получит, так как договор обязательного страхования ответственности риелторской деятельности за причинение вреда действует только при наличии договора на оказание риелторских услуг", - пояснил Виктор Шанюкевич.

По его словам, как и в любой сфере, некоторые недобросовестные риелторы могут понуждать к заключению договора, скрывать адрес продавца и так далее. "Жалобы на то, что риелторские организации понуждают к заключению договора, занимают первое место в обращениях, направляемых в Минюст", - продолжила начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Ирина Целиковец. Этим фактом и обусловлен предлагаемый в проекте изменений в законодательство о риелторской деятельности запрет оплаты одной и той же риелторской услуги, оказываемой в отношении одного и того же объекта недвижимого имущества одновременно продавцу и покупателю.

Эта норма стала своеобразным камнем преткновения между разработчиками и риелторским сообществом. По словам представителя Минюста, основная причина несогласия риелторского сообщества с предложенной нормой заключается в том, что исключение возможности взимания двойной оплаты повлечет снижение рентабельности и выручки организаций. Но, по мнению Министерства юстиции и других государственных органов, повышение рентабельности не должно осуществляться за счет нарушения интересов потребителей.

Мнение по этому вопросу высказал также председатель совета ОО "Белорусская ассоциация "Недвижимость" Анатолий Звездин: одна из услуг риелторских организаций - подготовка документов. Зачастую пакеты документов для продавца и покупателя разные. В частности, риелторы консультируют клиентов по кредитным программам банков, помогают готовить документы, чтобы осуществить сделку быстро, качественно и в срок. Такая услуга нужна только покупателю. "Но с принятием указа мы не сможем ее включить в договор, если ранее оказали услугу по подготовке документов продавцу. А если покупателю нужна услуга по розыску одного из наследников, который, например, живет за границей, то нужно его найти, провести переговоры, защитить права покупателя. Это накладные расходы. И, если у нас уже заключен договор с продавцом, как мы защитим имущественные права покупателя? Поэтому нам такая норма непонятна", - сказал он. Что касается навязывания услуги, то Анатолий Звездин подчеркнул, что так могут поступать только самые отчаянные риелторы, а граждане вполне информированы, как защитить свои права.

В свою очередь председатель Союза компаний по реинжинирингу риелторской деятельности Татьяна Недерева-Архипец привела пример, когда риелторское агентство проверяет квартиру в интересах продавца и узнает, что ее продать нельзя. "Мы говорим об этом продавцу. Он уходит, обращается к нотариусу и продает квартиру этому или другому покупателю. О какой защите имущественных прав идет речь? Почему риелторы должны делать эту работу в интересах продавца? С таким подходом через два-три года мы увидим увеличение количества оспариваемых сделок", - отметила эксперт. По ее мнению, только наличие договора на оказание риелторской услуги с покупателем должно позволять риелторской компании получать необходимую информацию для проверки чистоты сделки и обеспечения гарантии имущественных прав наших граждан.

Как сообщалось, Министерство юстиции подготовило и внесло на рассмотрение Совета Министров проекты указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" и постановления Совета Министров "О тарифах на риелторские услуги и порядке их оплаты", предусматривающие изменения в государственном регулировании риелторской деятельности. Предлагаемые изменения направлены на решение существующих проблем и развитие риелторской деятельности, предусматривают дополнительные меры по защите прав потребителей риелторских услуг.-0-

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