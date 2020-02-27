Ежегодный интенсив по социальным сетям #SMM2020 в Минске

С какой периодичностью меняются инструменты и механики работы в социальных сетях? Непрерывно! Необходимость постоянного обучения – залог достижения успеха в любой сфере, особенно это правило относится к SMM-продвижению.

16 апреля в Минске пройдет интенсив #SMM2020. Более 300 участников соберутся, чтобы получить новейшие SMM-механики, о которых рынок узнает только через год. "Все претерпевает изменения. Старые SMM-стратегии уже не так эффективны. Пришло время обновиться" – три тезиса встречи с автором и ведущим интенсива #SMM2020 Дамиром Халиловым.

Что необходимо знать для того, чтобы социальные сети приносили бизнесу стабильную прибыль? Что делать с TikTok и как себя там вести? Как правильно использовать инструменты дополненной реальности? Telegram-валюта, Instagram-маски, работа с лендинг-ботами – автор интенсива научит использовать те новейшие инструменты, которые будут влиять на эффективность продвижения в 2020 году.

"Я начинаю составлять программу интенсива за полгода до его старта, чтобы участники получили инструменты, актуальные в течение всего года как для b2b-, так и для b2c-компаний. На мои интенсивы приходят люди с совершенно разным уровнем знаний о социальных сетях, поэтому программа построена таким образом, чтобы усвоить информацию смог каждый желающий", – отмечает Дамир Халилов. Спикер является основателем первого в России SMM-агентства Green PR, а это значит, что вся информация, которой он делится, подтверждена практическим опытом.

#SMM2020 — это практическое мероприятие для предпринимателей, SMM-специалистов и маркетологов, которое проходит в Минске уже четвертый год подряд. Задача интенсива — снабдить участников новыми инструментами и механиками, помочь разработать новую SMM-стратегию и понять, как применить полученные знания уже в день интенсива. Более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.

Об авторе интенсива: Дамир Халилов – эксперт №1 по Social Media Marketing в России. Основатель и руководитель Школы эффективного интернет-маркетинга. Дамир работает в сфере интернет-маркетинга 15 лет, также является автором книги "Маркетинг в социальных сетях", которая в 2014 году получила книжную премию Рунета в категории "Бизнес книга года". Его клиенты – крупные игроки рынка, чьи SMM-кампании на слуху: МТС, KFC, Sony Pictures, Pepsi, BenQ, Renault, Get Taxi, "Балтика", "Доктор Борменталь", банк "Санкт-Петербург" и многие другие.

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