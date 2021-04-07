Ежегодный конкурс "Пасха в Minsk World" начинает принимать заявки. Любой может выиграть денежный приз!

Начинается прием заявок на VI ежегодный конкурс "Пасха в Minsk World" для учеников учреждений дошкольного и общего среднего образования. Принять участие может любой желающий! Для участников нет никаких ограничений, чтобы проявить свой талант и изобретательность! Выиграть ценный приз может ребенок из любого уголка Беларуси!

Что нужно, чтобы стать участником?

· Нарисовать рисунок, сделать поделку или инсталляцию на тему "Пасха в Minsk World". Один автор может представить на конкурсе не более 2-ух работ;

· Направить организаторам 3 фото конкурсной работы и информацию об авторе. Форма для заполнения - по ссылке;

· Сохранить оригинал работы до окончания конкурса.

Хотите посмотреть творческие проекты прошлых лет? Каталог можно скачать ЗДЕСЬ.

В этом году заявки и работы организаторы принимают до 30 апреля включительно. На конкурс можно присылать как индивидуальные, так и групповые творческие проекты. Победителя будут выбирать в двух номинациях: "Художественный рисунок" и "Инсталляция" в четырех возрастных категориях: дети от 4 до 6 лет, ученики 1-4 классов, 5-8 классов, а также 9-11 классов и ССУЗов.

Вот такие работы ребята присылают на конкурс

Работы вдохновляют сотрудников компании на творчество

"Minsk World" глазами детей – это что-то невероятное!

По каждой номинации в каждой возрастной группе жюри выберет победителя, который и получит денежное вознаграждение. Компания ежегодно увеличивает призовой фонд, чтобы порадовать и мотивировать на победы как можно больше детей.

Подробнее ознакомиться с правилами конкурса можно на сайте компании.

Пасхальный творческий конкурс ежегодно проходит в 17 странах, где работает группа компаний Dana Holdings. Цель организаторов – раскрыть творческий потенциал детей и помочь им воплотить в жизнь самые смелые идеи.

Впервые конкурс прошел в 2016 году. Тогда организаторы получили более 150 творческих работ от минских школьников разных возрастов. На протяжение пяти лет количество участников постоянно растет. В 2020 году оргкомитет получил 353 поделки и рисунка. За все годы проведения мероприятия участниками "Пасха в Minsk World" стали более 1,5 тысяч детей. С каждым годом работы становятся все масштабнее и оригинальнее, для их создания ребята используют самые необычные материалы.

Церемония награждения победителей в 2019 году

Выиграть приз может каждый!

"Благодаря конкурсу мы понимаем, как много замечательных и талантливых мальчишек и девчонок живут в нашей стране. Мы узнаем, как дети видят столицу прекрасной Беларуси, как воспринимают облик Минска с его современными зданиями, в том числе, строящимися в многофункциональном комплексе Minsk World", - уверены организаторы.

Многофункциональный комплекс "Minsk World" не зря выбран главным героем многолетнего конкурса. Этот проект – один из самых ярких и знаковых в столице, жить и работать здесь будут сотни белорусов со своими семьями.

Minsk World – место, где исполняются мечты!

Комплекс возводится практически в самом центре Минска и занимает площадь около 3 млн. кв.м. Здесь уже построены и еще появятся десятки домов в ярких кварталах, школы и детские сады, поликлиники и медицинские центры, игровые и спортивные площадки, кафе и рестораны, фитнес-клубы и спортивные залы, зеленые зоны отдыха и шикарный парк.

В комплексе запроектирован огромный парк

Здесь также появится Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр

Экономическим сердцем станет Международный финансовый центр, который расположится рядом с самым большим в стране торгово-развлекательным центром Mara Mall.

Застройщик не просто строит доступное жилье, а реализует проект с заботой о жильцах. Чтобы каждый клиент чувствовал себя здесь, как дома.

Minsk World – место, где сбываются мечты взрослых и детей!

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