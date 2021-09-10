Ежегодный марафон здоровья предлагается проводить в СНГ с 2022 года

10 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Ежегодный марафон здоровья предлагается проводить в странах - участницах Содружества Независимых Государств с 2022 года, рассказали корреспонденту БЕЛТА в штаб-квартире СНГ в Минске.

"Планируется, что марафон будет проходить в столицах стран СНГ в первое воскресенье октября. В его программу войдут спортивно-массовые мероприятия, включающие соревнования по дисциплинам бега легкой атлетики. Регламент мероприятия был утвержден на заседании Совета по физической культуре и спорту стран СНГ, которое состоялось 9 сентября в Казани", - отметили в Исполкоме Содружества.

Выступивший на мероприятии первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов подчеркнул, что за последние годы проделана значительная работа по формированию новых долгосрочных документов на предстоящее десятилетие. В первую очередь это стратегия развития сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2021-2030 годы и план мероприятий по ее реализации, рассчитанный на 2021-2023 годы.

"Еще один яркий пример результативной работы Совета - Игры стран СНГ, которые являются одним из самых знаковых событий на пространстве Содружества в гуманитарной сфере", - обратил внимание Леонид Анфимов.

Он выразил уверенность, что члены Совета не остановятся на достигнутом и в будущем принятые ими решения позволят дополнить богатую и яркую палитру спортивных мероприятий, проводимых под патронатом СНГ, а также укрепить сотрудничество в сфере борьбы с допингом в спорте, расширить взаимодействие государств Содружества с международными спортивными организациями.

Участники заседания рассмотрели 10 вопросов, в числе которых проект заявления, касающийся сотрудничества в сфере борьбы с допингом в спорте, проект межгосударственной программы "Спортивные столицы Содружества", перспективы развития студенческого спорта в Содружестве Независимых Государств.

Члены Совета дали положительную оценку подготовке и проведению I Игр стран СНГ в Казани и приняли предложения Азербайджанской Республики и Республики Беларусь о проведении в 2023 году II Игр на территориях этих государств.

Председателем Совета по физической культуре и спорту стран СНГ на новый период избран председатель Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан Абдулло Рахмонзода.

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Российского государственного университета физической культуры и спорта, молодежи и туризма - базовой организации стран СНГ в области физической культуры и спорта, Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Следующее заседание Совета решено провести в Узбекистане в 2022 году.

Леонид Анфимов также в качестве гостя принял участие в IX Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани 8-10 сентября. Его организаторами выступают Министерство спорта России и правительство Татарстана.-0-