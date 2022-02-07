"Фабрика впечатлений" концерна "Беллегпром" стартует 10 февраля в Минске

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" и профсоюз "Белпрофмаш" 10 февраля дадут старт совместному проекту "Фабрика впечатлений", посвященному Году исторической памяти. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.
Как отметили в концерне, стартует инициатива в день 30-летия создания "Беллегпрома".
Проект предусматривает проведение целого ряда образовательных, зрелищных, культурно-массовых, спортивных мероприятий для разных категорий сотрудников предприятий отрасли - дизайнеров и художников, маркетологов и высшего менеджмента, молодых специалистов и заслуженных работников.
"Реализуемый в Год исторической памяти проект позволит консолидировать работников предприятий и организаций "Беллегпрома" на основе воспитания духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма и сопричастности в общественно значимой деятельности", - подчеркнули в пресс-службе.
Первое мероприятие "Фабрики впечатлений" соберет творческое сообщество "Беллегпрома": художников, дизайнеров, модельеров, конструкторов. В программе - знакомство с тематической экспозицией в Национальной библиотеке, мастер-класс и посещение Большого театра Беларуси.-0-