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12 марта 2020, 09:00

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Стоило рублю на мгновение покачнуться, и самые беспокойные сограждане заволновались, с тревогой сравнивая цифры в пунктах обмена валют разных банков. Потом доллар пошел вниз - и холодный пот со лба пришлось утереть. Но стоило ли так волноваться? Как вообще реагирует белорусский рынок недвижимости на вполне естественные колебания в валютной корзине Нацбанка?

Факт общеизвестный - рынок новой недвижимости растет. Несколько лет стабильности национальной валюты, снижение ставки рефинансирования, а вслед за ней - и ставок банковских кредитов сделали покупку новой квартиры реальностью для многих. Именно поэтому спрос на жилую недвижимость пошел вверх.

Более того, недвижимость в столице вновь стала рассматриваться белорусами в качестве выгодной инвестиции. Даже если одна квартира уже есть, дополнительная жилая площадь - это прекрасное вложение в будущее детей и внуков!

По оценкам экспертов, после полного завершения строительства жилых комплексов уровня "Маяк Минска", "Минск Мир" и "Парк Челюскинцев" стоимость квадратного метра в них может вырасти в 1,5–2 раза! Так, есть объективные данные: в жилом комплексе "Маяк Минска", строительство которого практически завершено, стоимость каждого "квадрата" уже увеличилась в два раза - как по коммерческой недвижимости, так и по квартирам.

Жилой комплекс "Маяк Минска"
Жилой комплекс "Маяк Минска"

Жилой комплекс "Минск Мир"
Жилой комплекс "Минск Мир"

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"

Впечатляет здесь и стоимость аренды жилья - цена однокомнатной квартиры здесь достигает 1650 рублей ежемесячно, а двухкомнатной- 2280 рублей в месяц. Для владельцев собственности - фактор приятный. А тех, кто вынужден снимать жилье, ситуация вынуждает искать решение проблемы - и на рынке появляются все новые покупатели!

Управляющий компании "Вива Капитал Инвест" Вадим Тачкин объясняет повышенную чуткость рынка аренды к валютным изменениям тем, что это – сфера взаимоотношений частных лиц.

- Собственники предпочитают получать доход в виде твердой валюты. И только в редких случаях они идут навстречу арендаторам - чтобы не потерять надежных клиентов, соглашаются на пересмотр условий аренды в связи с изменением курсов валют, – считает эксперт.

Вадим Тачкин, управляющий компании "Вива Капитал Инвест"
Вадим Тачкин, управляющий компании "Вива Капитал Инвест"

По его словам, до тех пор, пока рынок будет в пользу того, кто сдает жилье, ситуация вряд ли кардинально изменится – пока нет насыщенности рынка аренды, такое положение вещей останется в силе.

– Со временем, я надеюсь, государство более активно выйдет на этот рынок в заявленных масштабах и составит конкуренцию частнику. А пока валютные колебания перекладываются на плечи арендаторов - доплачивать им придется из своего кармана, – констатирует Вадим Тачкин.

Альтернативой аренде для многих семей становится лишь покупка собственной квартиры. Тем более, что финансовые условия, которые предлагаются крупными застройщиками, с каждым годом становятся все более интересными.

Так, в комплексах "Минск Мир", "Маяк Минска" или "Парк Челюскинцев" при оплате квартиры единовременным платежом предусмотрены скидки. При этом чтобы получить скидку, можно внести как собственные накопления, так и ресурсы банковского кредита!

На этом фоне становятся все более привлекательными программы кредитования, особенно от банков-партнеров. В упомянутых комплексах – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Возникла очень интересная ситуация: если взять кредит у банка, то у застройщика можно получить скидку на приобретение жилья - выгода очевидна!

Вадим Тачкин отмечает, что на белорусском рынке недвижимости сложились уникальные условия для приобретения новой недвижимости - ставки по банковским кредитам не слишком высоки, а сами кредиты выдается в национальной валюте.

- До недавних пор в связи с достаточно высокими ставками на покупку недвижимости кредитование нельзя было рассматривать как альтернативу взятия квартиры в аренду. А сейчас регулятор демонстрирует стабильность и уверенные действия, поэтому все складывается на руку тому, кто кредит берет. Он лишен рисков, связанных с валютой, потому что национальный рубль достаточно стабилен. Опять же, доходы у всех в основном в белорусских рублях, поэтому естественно, что прогнозировать график погашения кредита стало удобнее, – говорит эксперт.

По его словам, снизившиеся ставки подталкивают искать замену сложившимся механизмам, которые работали на рынке ранее. Люди все чаще стремятся отказаться от съема жилья в пользу покупки. Ведь это удобно: приобрести квартиру, передать ее банку в залог, а в дальнейшем обслуживать кредит, проживая в квартире как собственник.

Самое главное, по словам Вадима Тачкина, - исчезло давление высоких ставок, которые не только делали кредиты неподъемными, но и психологически пугали суммами переплат.

- В кредите определенная переплата, безусловно, есть. Но возможность тоже стоит денег! Те, кому не нравится платить проценты, пытаются накапливать – и ближе к пенсии получают шанс приобрести жилье. Другие считают, что правильнее переплатить, но жить в собственной квартире уже сегодня! И иметь гарантию того, то у тебя и твоей семьи есть собственный дом! – отмечает Вадим Тачкин.

Кроме того, быстро и выгодно решить квартирный вопрос могут сегодня и те, кто не имеет средств на всю квартиру и не может воспользоваться банковским кредитованием – это длительная, до 10 лет, рассрочка от застройщика! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка-партнера до 40 тысяч рублей – также без справок и поручителей. Вариант устроит многие белорусские семьи со стабильным доходом!

- Я считаю, что за прошедшие годы сфере строительства жилья рынок ушел от валютной зависимости и останется впредь достаточно стабильным. Цены номинированы в белорусских рублях, кредиты дольщики берут тоже в национальной валюте, и основные строительные материалы, которые закупает застройщик, оплачиваются рублями. Поэтому на рынке строительства жилья валютные бури проходят мимо. Планомерный рост стоимости новых квартир продолжится, но он будет связан не столько с ситуацией на мировых рынках, а с тем, что кредиты стали доступнее и увеличился спрос на жилье, на рынок вышло большее число покупателей, -говорит Вадим Тачкин.

По его словам, ситуация позволяет работать внутри страны и зависеть только от тех факторов, которые возникают в белорусской экономике.

- И это правильно. Ведь валютный рынок - это рынок инвесторов, рынок людей, которые рискуют. А рынок строительства жилья должен демонстрировать стабильность, чтобы быть предсказуемым и прогнозируемым. Когда человек зарабатывает и тратит в валюте той страны, в которой он проживает, мировые кризисы на него влияют гораздо меньше, - убежден Вадим Тачкин.

Отметим, что весенняя акция от застройщика позволяет приобрести квартиру в комплексе "Минск Мир" на невероятно выгодных условиях. В домах "Пекин" и "Сидней Люкс" квартала "Чемпионов", "Нью-Йорк" и "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка", "Гонконг" и "Токио" в квартале "Азия" и "Александрия" в квартале "Африка" установлены приятные скидки от цены продажи квадратного метра в рассрочку. Вы значительно сэкономите, приобретая квартиру во время действия акции!

Дом "Пекин"
Дом "Пекин"

Дом "Сидней Люкс"
Дом "Сидней Люкс"

Дом "Гонконг"
Дом "Гонконг"

Дом "Нью-Йорк"
Дом "Нью-Йорк"

Дом "Сан-Франциско"
Дом "Сан-Франциско"

Дом "Токио"
Дом "Токио"

Дом "Александрия"
Дом "Александрия"

Дом "Пекин"
Дом "Пекин"

Еще одно важнейшее акционное предложение – на эти квартиры установлен первоначальный взнос по рассрочке в размере всего 20%! Это значительно упрощает решение квартирного вопроса для тех семей, которые не обладают наличием средств для первого взноса.

Обратите внимание также на дома, которые только недавно поступили в продажу - на старте предлагаются лучшие цены!

Последние дома "Эмиратс Волна" – это возможность приобрести квартиру в практически завершенном квартале "Эмиратс Люкс", в шаговой доступности от строящейся станции метро. А дом "Квебек" в квартале "Северная Америка" – это современное и комфортное жилье мировых стандартов!

Дом "Эмиратс Волна"
Дом "Эмиратс Волна"

Лобби дома "Эмиратс Волна"
Лобби дома "Эмиратс Волна"

Дом "Квебек"
Дом "Квебек"

Лобби дома "Квебек"
Лобби дома "Квебек"

В доме №1 комплекса "Парк Челюскинцев" весенняя акция поможет очень выгодно приобрести квартиры у границ одноименного парка и с видом на проспект Независимости – в самом центре столицы!

Дом №1 комплекса "Парк Челюскинцев"
Дом №1 комплекса "Парк Челюскинцев"

Лобби дома №1 комплекса "Парк Челюскинцев"
Лобби дома №1 комплекса "Парк Челюскинцев"

Есть еще возможность поселиться и в комплексе "Маяк Минска", строительство которого в финальной стадии – квартиры предлагаются в домах "Рафаэль", "Гоген" и "Микеланджело". Это шанс для тех, кто хотел бы получить все преимущества инфраструктуры нового столичного района, возведенного по принципу «город в городе»!

Дома "Рафаэль" и "Гоген"
Дома "Рафаэль" и "Гоген"

Лобби домов "Рафаэль" и "Гоген"
Лобби домов "Рафаэль" и "Гоген"

Дом "Микеланджело"
Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело"
Лобби дома "Микеланджело"

Все подробности по условиям покупки квартир в минских комплексах можно узнать на сайте bir.by и в отделах продаж застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Офис по продаже квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Рынок растет, а значит пришло время приобрести собственное жилье!

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