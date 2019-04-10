Факультатив по основам психологии планируется ввести в белорусских школах

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факультативные занятия по основам психологии планируется ввести в белорусских школах. Об этом сообщил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик во время круглого стола "Создание безопасных условий при организации образовательного процесса" в пресс-центре БЕЛТА.

Министерство образования принимает меры по поддержанию в учреждениях образования благоприятного психологического климата. Поэтому большое внимание уделяется вопросам оказания грамотной социально-педагогической поддержки и психологической помощи школьникам, а также формированию у них жизненных навыков, включающих стратегии преодоления стресса и разрешения конфликтных ситуаций.

"Для ознакомления школьников с основами психологических знаний в учебный предмет "Обществоведение", в программы факультативных занятий "Человек и общество", "Мир человека" включены соответствующие разделы. К началу 2019/2020 учебного года будут разработаны программы факультативных занятий "Основы психологии" для VII-IX и X-XI классов", - рассказал Эдуард Томильчик.

Совершенствуется система подготовки педагогов-психологов, социальных педагогов: обновляется содержание учебных планов и программ, усиливается практическая составляющая. Рассматривается возможность расширения подготовки специалистов, которые при выпуске получат двойную квалификацию "педагог социальный, педагог-психолог".

Кроме того, в учебных планах подготовки учителей-предметников расширен перечень дисциплин психологической направленности, с акцентом на изучение вопросов конфликтологии, кризисной психологии, семейной психологии, иных аспектов практической психологии.

"Мы понимаем, что педагоги-психологи физически не могут охватить всех детей в учреждении образования, поэтому мы повышаем уровень психологической грамотности педагогов. Чтобы они вовремя смогли выявить факты насилия или других противоправных действий в отношении несовершеннолетних и принять необходимые меры", - пояснила консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Алеся Береснева.-0-

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