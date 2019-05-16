Факультет цифровой экономики появится в БГЭУ

16 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Белорусском государственном экономическом университете появится факультет цифровой экономики. Об этом сегодня рассказал журналистам Вячеслав Шутилин, кандидатура которого согласована главой государства на должность ректора этого вуза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не скажу, что будет кардинально что-то меняться. Мы берем все лучшее, что накоплено в университете за прошедшие 85 лет. И, естественно, движемся дальше, соответствуя целям развития нашей страны, тем запросам, которые предъявляет к нам экономика, и мировым трендам развития экономического и бизнес-образования", - сказал Вячеслав Шутилин.

По его словам, в вузе, безусловно, планируется открыть новые специальности. "У нас уже есть решение совета университета о формировании факультета цифровой экономики. Мы будем это направление очень активно продвигать, потому что есть запрос со стороны работодателей, нашей экономики на специалистов, работающих на стыке специальностей", - заявил новый ректор.

В настоящее время примерно 45% студентов получают образование в вузе за бюджетные средства, а остальные, включая иностранных студентов, - на платной основе. Вячеслав Шутилин считает этот баланс оптимальным. Нет проблем и с последующим распределением специалистов: количество заявок от работодателей даже превышает количество выпускников.-0-