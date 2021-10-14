14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факультет внутренних войск Военной академии проведет 16 октября день открытых дверей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внутренних войск МВД.

Абитуриентам будет предоставлена возможность узнать о профессии офицера внутренних войск и курсантских буднях, уточнить порядок поступления на факультет, познакомиться с условиями обучения и проживания курсантов.

Также для всех присутствующих будут продемонстрированы образцы формы одежды, вооружения и техники внутренних войск, показательные выступления по рукопашному бою курсантов факультета и плац-концерт роты почетного караула войсковой части 3214.

Свою историю кузница офицерских кадров внутренних войск ведет с 1993 года. За это время ее стены в лейтенантских погонах покинули более 1,6 тыс. человек, причем 52 из них закончили обучение с золотой медалью, 112 получили дипломы с отличием, президентскими стипендиатами стали 14 курсантов, а 74 - обладателями права ношения крапового берета. В рейтинге Военной академии факультет внутренних войск постоянно занимает лидирующие позиции как по учебе, так и по спорту.-0-