4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факультет журналистики БГУ стал членом Центра евразийских медиаисследований МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦЕАМИ). Договор подписали во время онлайн-встречи первый проректор БГУ Дмитрий Медведев и декан московского факультета журналистики Елена Вартанова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Сотрудничество с центром позволит ученым БГУ проводить совместные исследования и организовывать научные мероприятия с коллегами из России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, публиковаться в международных рейтинговых изданиях, обмениваться научно-методическими материалами.

Подписанный документ расширяет вектор сотрудничества БГУ и МГУ. Первый договор о научном, учебном и культурном сотрудничестве между вузами подписан в 1995 году. В настоящее время партнерские отношения университетов развиваются в рамках ряда соглашений. В их числе договор о научном и учебном сотрудничестве между МГУ и БГУ, меморандум о намерениях по взаимодействию и сотрудничеству в области космического образования и науки, договор о сотрудничестве в области образовательной и научной деятельности между философским и психологическим факультетами вузов, а также рабочие программы между профильными факультетами.

Первым результатом тесного сотрудничества стало открытие в этом году совместной магистерской программы исторических факультетов "История белорусской диаспоры" с правом получения двух дипломов. Сотрудники факультета радиофизики и компьютерных технологий ведут научно-техническое взаимодействие с НИИ ядерной физики МГУ в области космического материаловедения. Кроме того, преподаватели двух вузов принимают активное участие в конференциях, семинарах, выступают в качестве оппонентов по диссертациям. Преподаватели факультета журналистики БГУ ежегодно представляют вуз на конференции "Журналистика: творчество, профессия, индустрия", международных научных чтениях "СМИ и массовые коммуникации".

ЦЕАМИ создан на базе факультета журналистики МГУ в декабре 2020 года для объединения интеллектуального потенциала профильных факультетов вузов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Его деятельность направлена на взаимодействие университетов в области медиаисследований и профессиональной подготовки журналистских кадров. Сегодня членами центра являются семь вузов: МГУ и его филиал в Ереване, БГУ, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева (Казахстан), Бишкекский государственный университет им. К.Карасаева (Кыргызстан) и Российско-Армянский университет (Армения).-0-