Факультету Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии исполнилось 15 лет

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 15 лет со дня образования факультета Генерального штаба (ФГШ) Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Профессорско-преподавательский состав и слушателей поздравил министр обороны Виктор Хренин.
ФГШ - кузница кадров оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней для Вооруженных Сил и военной организации государства в целом. Деятельность факультета направлена на подготовку военных руководителей, которым предстоит стать фундаментом офицерского корпуса Вооруженных Сил и силовых ведомств страны.
Факультет подготовил плеяду военачальников высокого уровня, внес значительный вклад в развитие отечественного военного искусства. Здесь получили продолжение лучшие традиции советской и белорусской национальной военной школы подготовки офицерского корпуса.-0-