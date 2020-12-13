Фальков: студентам Беларуси и России нужно чаще встречаться и реализовывать совместные проекты

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентам Беларуси и России нужно чаще встречаться и реализовывать совместные проекты, заявил во время VIII Белорусско-российского молодежного форума министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Самое ценное, что есть в нашей жизни - это общение. Студенты - движущая сила и сегодня нам выпала возможность встретиться и пообщаться, - сказал Валерий Фальков. - В области образования надо давать возможность студентам обеих стран чаще встречаться и реализовывать совместные проекты. В области науки, конечно, нужно объединять усилия, поскольку современная наука устроена таким образом, что серьезные, значимые результаты можно достигать только в кооперации. Учитывая, что у нас очень много общего, понимание есть, мне кажется, что это хорошая основа для плодотворного сотрудничества и в образовании, и в науке".

Российский министр добавил: "В области высшего образования следует подумать над созданием условий для тех студентов из России, кто бы хотел поступить и учиться в Беларусь и для студентов из Беларуси, кто с интересом смотрит на российские университеты. Мне кажется, на паритетных началах это всегда было бы на пользу обеим сторонам".

VIII Белорусско-российский молодежный форум начал работу 13 декабря. Его вторая, очная часть объединила около 60 человек - представителей молодежных общественных объединений, органов государственной власти, министерств и ведомств, а также организаций - партнеров Беларуси и России.

14 декабря молодежь посетит Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" и храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, где состоится встреча с участниками международной акции "Во славу общей Победы". В заключительный день работы форума, 15 декабря, его участники присоединятся к республиканскому молодежному патриотическому проекту "Память сердца", возложат цветы к стеле "Минск - город-герой", зажгут лампады памяти. Затем в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны начнет работу дискуссионная площадка "Сохранение исторической памяти". Завершится работа форума встречей с членами Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Белорусско-российский молодежный форум проводится с 2013 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи и Национального совета молодежных и детских объединений России. Первый этап VIII Белорусско-российского молодежного форума состоялся в формате видеоконференции в рамках официальной программы VII Форума регионов Беларуси и России 25 сентября.-0-