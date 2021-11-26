26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фармацевты-волонтеры будут задействованы в оформлении гуманитарного груза ВОЗ для беженцев, сообщила журналистам первый заместитель генерального секретаря БОКК Инна Лемешевская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего мы должны оформить в должном порядке этот груз, - сказала Инна Лемешевская. - Будем привлекать в том числе волонтеров-фармацевтов, которые нам будут помогать в этом. И в дальнейшем эти медицинские препараты, изделия медицинского назначения, перевязочные материалы будут переданы учреждениям здравоохранения, которые будут оказывать помощь людям на месте", - сказала Инна Лемешевская.

Она пояснила, что волонтеры будут помогать в оформлении документов. "То есть на данном этапе наша задача - в установленном порядке, как требует законодательство, оформить все необходимые документы для регистрации этого груза как гуманитарной помощи. Есть определенная процедура. Будут работать волонтеры-медики", - сказала она.

Инна Лемешевская

После того, как будет получено разрешение на использование поступивших медикаментов, изделий медицинского назначения, их передадут в учреждения здравоохранения для дальнейшего использования и оказания помощи беженцам.

Что касается регистрации, Инна Лемешевская подчеркнула, что для оперативного оказания помощи людям на границе все процедуры проходят в ускоренном порядке. "Это рекомендации правительства в том числе, чтобы все всячески оказывали помощь в экстренных условиях", - отметила она, пояснив, что речь идет о регистрации любой иностранной помощи, которая поступает или в денежном выражении, или в виде товаров. "Экстренно работают наши государственные партнеры в этой части. И, конечно, вся помощь будет передана людям, которые находятся на границе", - добавила первый заместитель генерального секретаря БОКК.

Инна Лемешевская отметила плодотворное сотрудничество БОКК и Минздрава Беларуси в качестве партнеров. "Мы как партнеры Министерства здравоохранения согласились работать с этой гуманитарной помощью, которую предоставляет Всемирная организация здравоохранения, - сказала она. - У нас есть соглашение о партнерстве с Минздравом, есть план взаимодействия, который мы корректируем, редактируем каждый год".

В прошлом году в условиях ковида БОКК оказывало помощь медикам в учреждениях здравоохранения. В этом году очень активно работали в плане вакцинации: люди с отдаленных регионов доставлялись к местам, где им делали прививки. "Это мероприятие, когда мы являемся получателями гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения, новый этап нашего взаимодействия с Министерством здравоохранения", - отметила Инна Лемешевская.

Говоря о помощи, в которой нуждаются беженцы, первый заместитель генерального секретаря БОКК подчеркнула, что она разнообразная. У детей и взрослых регистрируются респираторные заболевания. Есть пациент с травмой позвоночника, которому необходимы памперсы, обезболивающие препараты. Также есть беременные женщины, люди, которые перенесли операции.

Как сообщалось, в Беларусь прибыл гуманитарный груз, который предоставил региональный офис ВОЗ. Он включает медицинские модули с расходными медицинскими материалами и лекарствами. Они используются для лечения наиболее частых неинфекционных заболеваний. В составе антибактериальные, жаропонижающие, гипотензивные, противогрибковые, бронхорасширяющие, антисептические и другие препараты. В состав данных модулей также входят около 100 позиций расходных материалов и оборудования: перевязочный материал, медицинские инструменты, глюкометры, термометры, отоскопы, тонометры и многое другое.-0-

Начальник отдела медико-социальной работы Красного Креста Наталья Пугачева и Инна Лемешевская

Фото Рамиля Насибулина