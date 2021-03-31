Федерация профсоюзов Беларуси и БРСМ проведут практикум для молодежных лидеров

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси и Белорусский республиканский союз молодежи проведут 5-7 апреля на базе молодежного образовательного центра ФПБ в Логойском районе совместный обучающий практикум молодежного актива "Роль молодежи в формировании корпоративной среды", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ Елена Голубева.

"Планируется, что в работе практикума примут участие более 70 молодежных лидеров - актив профсоюзных первичных организаций и союза молодежи учреждений высшего образования Беларуси. Они не понаслышке знают, какие вопросы сегодня наиболее актуальны для студенческой молодежи. Мероприятие станет хорошей площадкой для обсуждения и выработки предложений по их решению. Для ребят подготовлена насыщенная программа, направленная на развитие компетенций командообразования: тимбилдинг "Мы - команда" и нетворкинг "Правила эффективного общения". Кроме того, эксперты в области здравоохранения расскажут молодежи о COVID-19 как источнике стресса и дадут рекомендации для работы в коллективах по вопросам самостоятельной реабилитации, - рассказала Елена Голубева. - Одним из центральных мероприятий станет дискуссионная площадка для молодежи с руководителями ФПБ, БРСМ и Министерства образования".

По словам секретаря Центрального комитета БРСМ Юлии Зинкевич, молодежный проект по обучению лидерского состава позволит выработать совместные подходы, а также консолидировать усилия студенческих комитетов.

"Наш практикум нацелен на выработку действенных решений по работе в унисон молодежных лидеров страны для достижения конкретных результатов. Для этого у команд есть все возможности. К слову, в программу практикума включен мозговой штурм. Этот метод получил особую популярность и широкое распространение, и мы обязательно им воспользуемся", - отметила она.

Юлия Зинкевич дополнила, что важной составляющей программы практикума станет идея сплоченности нашего народа, где молодежь перенимает и сохраняет опыт старших поколений. Молодые люди посетят Курган Славы, а также крипту и музей храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

Совместный молодежный проект ФПБ и БРСМ стал очередным шагом в реализации как трехстороннего соглашения, так и меморандума, подписанного общественными организациями патриотической направленности 22 марта в Минске во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра".-0-