26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси не видит необходимости сокращения декретного отпуска. Такое мнение в программе "Неделя" в эфире СТВ высказал председатель ФПБ Михаил Орда, сообщает БЕЛТА.

"Я озвучу мнение профсоюзов. Это завоевание нашего государства - социальная гарантия для тех женщин, которые рожают детей. И у нас сегодня всемерно поддерживается рождаемость - это один из стратегических вопросов в стране", - сказал Михаил Орда.

По его словам, на сегодняшний день каждая женщина в декрете сама вправе определять, когда ей стоит выходить на работу. "Во-вторых, есть гарантия, что на время декрета за женщиной сохраняется рабочее место. И в-третьих, у каждой из них свои финансовые и иные возможности. У всех по-разному. Поэтому у каждой женщины в стране должны быть возможности полноценно растить и воспитывать ребенка", - отметил председатель ФПБ.-0-