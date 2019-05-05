5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси помогла сотне незаконно уволенных людей вернуться на работу, а также возвратить около Br4,2 млн. невыплаченных и удерживаемых денежных средств. Об этом сегодня в эфире телеканала
"Только за прошлый год мы выявили 41 тыс. нарушений в области трудового права, которые по настоянию профсоюзов были исправлены. Наши технические инспекторы обнаружили 64 тыс. нарушений в области охраны труда, техники безопасности, - сказал Михаил Орда. - Около 100 человек, которые были незаконно уволены, мы вернули обратно на работу. В ста случаях мы отстаивали интересы людей в судах, где были вынесены вердикты в их пользу".
Он также отметил, что приоритетом в работе профсоюзов за 115 лет оставался человек труда. "Сегодня мы выступаем за солидарность, справедливость в трудовых отношениях и в распределении доходов. У нас есть тенденция, и мы говорим в правительстве на самом высоком уровне, что требуются меры защиты трудовых ресурсов страны, - подчеркнул Михаил Орда. - Сейчас с Парком высоких технологий договорились о создании профсоюзов, обсуждаем аспекты. Ведь в этом и заключается социальное партнерство, когда мы слышим друг друга и ищем подходы, которые устраивают все стороны - и нанимателя, и работника".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.362 BYN
|2.352 BYN
|2.364 BYN
|USD
|2.109 BYN
|2.1 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2426 BYN
|3.215 BYN
|3.245 BYN