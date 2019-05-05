5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси помогла сотне незаконно уволенных людей вернуться на работу, а также возвратить около Br4,2 млн. невыплаченных и удерживаемых денежных средств. Об этом сегодня в эфире телеканала ОНТ рассказал председатель ФПБ Михаил Орда, сообщает БЕЛТА.

"Только за прошлый год мы выявили 41 тыс. нарушений в области трудового права, которые по настоянию профсоюзов были исправлены. Наши технические инспекторы обнаружили 64 тыс. нарушений в области охраны труда, техники безопасности, - сказал Михаил Орда. - Около 100 человек, которые были незаконно уволены, мы вернули обратно на работу. В ста случаях мы отстаивали интересы людей в судах, где были вынесены вердикты в их пользу".

Он также отметил, что приоритетом в работе профсоюзов за 115 лет оставался человек труда. "Сегодня мы выступаем за солидарность, справедливость в трудовых отношениях и в распределении доходов. У нас есть тенденция, и мы говорим в правительстве на самом высоком уровне, что требуются меры защиты трудовых ресурсов страны, - подчеркнул Михаил Орда. - Сейчас с Парком высоких технологий договорились о создании профсоюзов, обсуждаем аспекты. Ведь в этом и заключается социальное партнерство, когда мы слышим друг друга и ищем подходы, которые устраивают все стороны - и нанимателя, и работника".-0-