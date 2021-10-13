13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. От удешевления стоимости оздоровления трудящихся до совместных проектов в промышленности и других отраслях - Федерация профсоюзов Беларуси расширяет сотрудничество с профсоюзами Египта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

Национальные профцентры двух стран взаимодействуют не первый год. Но сегодня эта работа выходит на новый уровень. Об этом профсоюзы Беларуси и Египта договорились на совместном форуме, который в эти дни проходит в Александрии (Египет).

Как подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, этот форум - уникальный проект. Впервые в практике международной работы сотрудничество профсоюзов развивается не только на уровне национальных профцентров, но и профсоюзов практически всех сфер экономики.

"Мы закладываем фундамент отношений в рамках договоренностей, достигнутых главами государств в ходе двусторонних рабочих визитов. Нужно и дальше развивать наши отношения, в том числе через сотрудничество между отраслевыми профсоюзами", - отметил в свою очередь председатель Федерации профсоюзов Египта Гебали Мохамед Гебали Абдельмогис.

При этом речь идет именно о практико-ориентированных направлениях совместной работы. Это и обмен опытом в практической деятельности профцентров, и продвижение общих инициатив на международной арене и содействие установлению партнерских отношений между предприятиями. В будущем совместные проекты можно переносить на высокий правительственный уровень. К слову, форум проходит в том числе и на базе промышленных предприятий Египта, схожих по своей специфике работы с белорусскими. Одно из них - завод по выпуску удобрений с более чем 40-летней историей Abo Qir, который заинтересован в сотрудничестве с белорусским рынком. Взаимодействие отраслевых профсоюзов Египта и Беларуси будет содействовать этому.

Форум - не только площадка для переговоров и обмена опытом, но и реальная возможность узнать, как работают крупнейшие предприятия Египта. Например, делегация белорусских профсоюзов посетила предприятие по выпуску широкого ассортимента металлопродукции компании Ezz Steel, которая является крупнейшим поставщиком в регионе. В других сферах также достигнута договоренность о совместной работе. В образовании, например, речь может идти о содействии в установлении взаимных студенческих обменов. В промышленности - расширении кооперации между предприятиями двух стран. Так, профсоюз "Белпрофмаш" уже подписал соглашение со Всеобщим профсоюзом работников металлургической промышленности Египта. Всего, в том числе по итогам форума, заключено более 10 соглашений между отраслевыми профсоюзами.

Кроме того, один из важных результатов форума - договоренность национальных профцентров об организации оздоровления трудящихся двух стран. Речь идет о возможности удешевления стоимости на проживание, питание и оздоровление на профсоюзных базах отдыха и в гостиницах как для белорусов, членов профсоюзов, в Египте, так и египтян в нашей стране.-0-