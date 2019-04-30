Федерация профсоюзов вручила премии в области труда

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси сегодня в Республиканском Дворце культуры профсоюзов вручила премии в области труда, передает корреспондент БЕЛТА.

Наград удостоены представители и коллективы крупнейших предприятий и организаций в промышленной, научной, образовательной, сельскохозяйственной сферах - всего 14 лауреатов. Среди них коллективы РУПП "Гранит", ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", ПРУП "Мингаз", Гродненского филиала РУП "Белтелеком", КПУП "Гомельводоканал", ОАО "Лента", ОАО "ЦУМ Минск", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", гимназии №33 Минска.

Среди лауреатов также заместитель председателя правления Белыничского райпо Раиса Румянцева, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО "Запольское" Червенского района Минской области Дмитрий Щетко, авторский коллектив Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, директор психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №3 Минска Анатолий Вареник. Награду получил и авторский коллектив службы промышленной безопасности ОАО "Нафтан" под руководством Владимира Шибко (всего 44 человека).

Вручены восемь премий ФПБ в области литературы, искусства, журналистики и любительского творчества за выдающиеся работы и произведения о современниках, которые создают художественный образ человека труда, прославляют роль трудового коллектива, профсоюзов в социально-экономическом развитии страны, обогащают духовную жизнь.

Премии ФПБ с присвоением звания лауреата, вручением Почетного знака, диплома за высокие достижения в труде, а также в творчестве (литература, искусство, любительское творчество и др.) вручаются раз в два года с 1989 года и входят в число самых престижных премий Беларуси.

В общении с журналистами председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда отметил, что лауреатами премии становятся работники, которые достигли высоких показателей в труде, передовики производства, осваивающие новые технологии, инновационные проекты. Один из важнейших критериев - высокий уровень социального партнерства. Речь идет о тех гарантиях, которые заложены в коллективный договор. "Мы считаем, что условия труда и его результаты очень взаимосвязаны. Если наниматель заботится о человеке, работает над тем, чтобы он повышал свою квалификацию, то и работник старается работать лучше. Это инвестиции, которые приносят свой эффект", - добавил председатель ФПБ.

На торжественной церемонии награждения зачитали поздравление Президента Беларуси с Праздником труда. Его озвучил заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк.-0-

Владимир Жевняк

Фото Максима Гучека