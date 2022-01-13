Федор Повный: Конституция должна содержать идейную, духовную, нравственную концепцию нации

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Конституции должна быть зафиксирована идейная, духовная, нравственная концепция нации. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал протоиерей, председатель Синодального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования Федор Повный.

"Конституция - фундамент нашей республики. Тот факт, что простые люди, каждый из нас участвует в ее составлении, внося свои предложения, говорит о реальном народовластии. И когда мы вместе пишем Основной закон страны, основные правила жизни нашего народа, обозначаем духовные приоритеты, мы созидаем то государство, в котором хотим жить. Созидательный путь всегда лучше разрушительного. Мы, белорусы, сдали экзамен на миролюбие, и поэтому имеем право называться мирными людьми, - пояснил Федор Повный. - Мы сейчас в буквальном смысле творим свою судьбу. Определяем будущее. Поэтому для меня важно, чтобы в основополагающем документе белорусов была зафиксирована для всех последующих поколений идейная, духовная, нравственная концепция нации".

Он отметил: государство возложило на себя заботу о детях и молодежи. "Это значит, что оно надеется на ответные чувства, на добрые конструктивные инициативы от подрастающих поколений. Оно ожидает, что молодежь будет трудиться по призванию здесь, у себя на Родине, во благо страны и ближних. Оно верит, что молодые люди будут создавать условия для той жизни, которую видят лучшей, у себя дома, преодолевая трудности и оставаясь верными традициям", - отметил священнослужитель.

Федор Повный подчеркнул: в государстве должна быть идеология. "Но идеология не как свод политических идей, как мы привыкли ее воспринимать, и поэтому часто даже это слово вызывает у нас отрицательную эмоцию. Идеология должна включать неизменные для народа духовные принципы жизни общества и требования к личности. Это должна быть духовная концепция нации, которая основана на морали. Вот, на мой взгляд, кодекс чести белоруса правильно было бы прописать в Основном законе страны. Тогда стали бы определенными понятия патриотизма, и общественной пользы, и здорового образа жизни, и культуры памяти. Наша историческая память, которая берет свой исток далеко в прошлом, в год ей посвященный, должна быть очищена от мифов. И мы должны изучить все горькие уроки падения человеческого духа и славные подвиги его высоты, чтобы лучше знать себя как народ и уверенно жить своей жизнью", - дополнил он.-0-