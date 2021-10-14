Федор Повный: людей объединяют духовно-нравственные законы, принимаемые всем обществом правила

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 14 октября 2021
Минск Облачно с прояснениями +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:31 Министр ЕЭК: будущее энергетики ЕАЭС в формировании коллективной энергетической безопасности Экономика
16:17 В ЕАЭС сохраняются разногласия по общему рынку газа, этот вопрос лидеры стран обсудят в очном формате Экономика
16:07 Министр ЕЭК: цены на нефть и нефтепродукты в ЕАЭС в конечном итоге будут едины Политика
16:07 В ЕАЭС выработано шесть мер по реагированию на санкции Политика
16:03 Лидеры стран ЕАЭС одобрили заявление об экономическом сотрудничестве государств-членов в рамках климатической повестки Общество
16:03 Беларусь и Индия обсуждают организацию прямого авиасообщения Общество
16:02 Министр ЕЭК: цена на газ на общем рынке ЕАЭС не будет подвержена колебаниям, как в Европе Экономика
16:02 Исаченко: необходимо популяризировать у молодежи рабочие профессии Общество
15:45 Белорусские студенты оказались в числе лучших на Международной олимпиаде по финансовой безопасности Общество
15:42 В столичном пассажирском транспорте контролеры теперь следят и за соблюдением масочного режима Регионы
15:32 В Беларуси разрабатывают новые проекты по лечению рака молочной железы Общество
15:28 Федор Повный: учебный комплекс для духовно-патриотического факультатива стал бестселлером Общество
15:21 Рейтинг биржевых экспортеров сельхозпродукции возглавили производители рапсового масла и молокопродуктов Экономика
15:19 Федор Повный: людей объединяют духовно-нравственные законы, принимаемые всем обществом правила Общество
15:19 Модели обеспечения прав человека: парадоксы и неожиданности - комментарий Общество
15:17 Подписчик экстремистских каналов хранил в столичной квартире ружья, радиостанции, топоры Происшествия
15:16 Страны ЕАЭС переходят ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Экономика
15:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 2052 пациента с COVID-19, выписаны 1725 Общество
15:06 Многодетная мама: материнство - бесценный дар, в нем раскрывается сущность женщины Регионы
15:06 Узбекистан предлагает разработать в ЕАЭС дорожную карту по увеличению взаимной торговли Политика
15:05 В Беларуси в этом году утверждено более 500 государственных стандартов Экономика
14:58 Брошенный у берегов Йемена нефтяной танкер может вызвать экологическую катастрофу В мире
14:54 Куба благодарит государства ЕАЭС за поддержку в противодействии преступной политике США Политика
14:53 В Витебской области в этом году отремонтировали почти 100 км дорог Регионы
14:49 Жапаров: формирование общего рынка газа и нефти напрямую влияет на энергобезопасность стран ЕАЭС Экономика
14:49 В Гродненской области за месяц зафиксировано более 15 фактов мошенничества со сдачей квартир Происшествия
14:44 Путин: санкции используются как инструмент подрыва законных правительств Политика
14:41 Путин: несмотря на известные трудности, интеграционное сотрудничество в ЕАЭС продолжает углубляться Политика
14:40 В Могилевской области в ходе операции "Арсенал" изъято более 70 единиц оружия Регионы
14:39 Кочанова: внешние усилия по дестабилизации обстановки в Беларуси становятся все более изощренными Общество
Все новости
Все новости
Общество
14 октября 2021, 15:19

Федор Повный: людей объединяют духовно-нравственные законы, принимаемые всем обществом правила

Фото БРСМ
Фото БРСМ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Людей объединяют духовно-нравственные законы, правила, по которым они договариваются жить вместе. На этом акцентировал внимание протоиерей, председатель Синоидального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования Федор Повный на финальном мероприятии республиканской межконфессиональной благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера", передает корреспондент БЕЛТА.

"Как ни странно вам это будет услышать, но объединяют людей правила, по которым они договариваются жить вместе, - обратился к молодой аудитории Федор Повный. - Правила очерчивают контур дозволенного".

Он привел пример из реалий нашей жизни: если дети или подростки хотят проверить влияние электрического тока на себе, не верят науке, предостережениям знающих людей, то в итоге страдают из-за любопытства или попросту глупости. "Это не ущемление свободы, не диктатура науки - такова реальность. Точно так и нет диктатуры Бога. Духовные законы действуют помимо наших желаний и веры. Или не веры в Бога", - сказал Федор Повный.

По его словам, духовные законы закреплены в вероучениях основных религий, а история всегда обусловлена выбором веры. "Общество людей, когда развивается, решает, как им жить дальше, строит государство по определенным правилам, которые продиктованы их мировоззрением. Они сформированы в том числе религиозными представлениями общества и историческим опытом. Чем эти представления ближе к истине, тем крепче общество", - заключил протоиерей.

Он обратил внимание, что вера на протяжении веков формировала сознание людей. "Поэтому захватчики территории всегда насаждают свои религиозные взгляды или, как вариант, свои нравственные ценности", - добавил Федор Повный. А межконфессиональный мир возможен там, где каждый член общества защищает общие для него ценности.

"Поэтому защищайте свои ценности, создавайте семьи, воспитывайте детей и передавайте следующему поколению самое дорогое, что у вас есть: веру, землю и свободу быть белорусом", - напутствовал он ребят.

В интервью журналистам Федор Повный позже отметил, что задача церкви - не оказывать прямое влияние на молодежь, а "показывать нашу веру и жизнь нашей церкви, межконфессиональные отношения". "Если мы будем внутри мирно устроены, этот мир будет распространяться вовне", - добавил протоиерей.

Сегодня в Храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших проходит финал акции "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера". Мероприятие собрало около 70 волонтеров движения БРСМ "Доброе сердце" из разных уголков страны. В течение года ребята совместно с конфессиями Беларуси благоустроили 341 святыню - храмы, костелы, родники, памятники и обелиски воинской славы. Добрые дела акции продолжаются. Сегодня волонтеры - курсанты Института пограничной службы - благоустраивают территорию многофункционального комплекса Дома милосердия.-0-

Фото БРСМ и Егора Павлющика

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь церковь
Новости рубрики Общество
Фото из архива Лидеры стран ЕАЭС одобрили заявление об экономическом сотрудничестве государств-членов в рамках климатической повестки
Фото из архива Беларусь и Индия обсуждают организацию прямого авиасообщения
Фото из архива Исаченко: необходимо популяризировать у молодежи рабочие профессии
Фото из архива Белорусские студенты оказались в числе лучших на Международной олимпиаде по финансовой безопасности
Фото из архива В Беларуси разрабатывают новые проекты по лечению рака молочной железы
Федор Повный. Фото БРСМ Федор Повный: учебный комплекс для духовно-патриотического факультатива стал бестселлером
Главное
Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Лукашенко: следующую неделю в Беларуси посвятят детальному анализу ситуации в связи с коронавирусом
Макей: Беларусь была и остается активным участником интеграционных объединений
Петришенко: в Беларуси уделяется особое внимание созданию условий для материнства
Топ-новости
Лукашенко: интеграционная повестка ЕАЭС заметно оживилась
Лукашенко: вакцины от COVID-19 должны стать достоянием всего человечества
В ЕАЭС выработано шесть мер по реагированию на санкции
Страны ЕАЭС переходят ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов
ВОЗ видит возможность поднять отношения с Беларусью на качественно новый уровень
Модели обеспечения прав человека: парадоксы и неожиданности - комментарий
Главы МИД СНГ озабочены постоянно расширяющейся практикой санкционного прессинга извне
Министр ЕЭК: цены на нефть и нефтепродукты в ЕАЭС в конечном итоге будут едины
Закон об обращениях граждан и юрлиц должен быть максимально качественным и действенным - депутат
Лукьянов: участие в благоустройстве святынь способствует духовной общности молодежи
Гигин о действиях Польши: забором от проблемы не огородишься
Более 850 пунктов вакцинации против COVID-19 открыты в Беларуси
Рейтинг биржевых экспортеров сельхозпродукции возглавили производители рапсового масла и молокопродуктов
В Беларуси в этом году утверждено более 500 государственных стандартов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2052 пациента с COVID-19, выписаны 1725
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.