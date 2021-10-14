Федор Повный: людей объединяют духовно-нравственные законы, принимаемые всем обществом правила

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Людей объединяют духовно-нравственные законы, правила, по которым они договариваются жить вместе. На этом акцентировал внимание протоиерей, председатель Синоидального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования Федор Повный на финальном мероприятии республиканской межконфессиональной благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера", передает корреспондент БЕЛТА.

"Как ни странно вам это будет услышать, но объединяют людей правила, по которым они договариваются жить вместе, - обратился к молодой аудитории Федор Повный. - Правила очерчивают контур дозволенного".

Он привел пример из реалий нашей жизни: если дети или подростки хотят проверить влияние электрического тока на себе, не верят науке, предостережениям знающих людей, то в итоге страдают из-за любопытства или попросту глупости. "Это не ущемление свободы, не диктатура науки - такова реальность. Точно так и нет диктатуры Бога. Духовные законы действуют помимо наших желаний и веры. Или не веры в Бога", - сказал Федор Повный.

По его словам, духовные законы закреплены в вероучениях основных религий, а история всегда обусловлена выбором веры. "Общество людей, когда развивается, решает, как им жить дальше, строит государство по определенным правилам, которые продиктованы их мировоззрением. Они сформированы в том числе религиозными представлениями общества и историческим опытом. Чем эти представления ближе к истине, тем крепче общество", - заключил протоиерей.

Он обратил внимание, что вера на протяжении веков формировала сознание людей. "Поэтому захватчики территории всегда насаждают свои религиозные взгляды или, как вариант, свои нравственные ценности", - добавил Федор Повный. А межконфессиональный мир возможен там, где каждый член общества защищает общие для него ценности.

"Поэтому защищайте свои ценности, создавайте семьи, воспитывайте детей и передавайте следующему поколению самое дорогое, что у вас есть: веру, землю и свободу быть белорусом", - напутствовал он ребят.

В интервью журналистам Федор Повный позже отметил, что задача церкви - не оказывать прямое влияние на молодежь, а "показывать нашу веру и жизнь нашей церкви, межконфессиональные отношения". "Если мы будем внутри мирно устроены, этот мир будет распространяться вовне", - добавил протоиерей.

Сегодня в Храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших проходит финал акции "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера". Мероприятие собрало около 70 волонтеров движения БРСМ "Доброе сердце" из разных уголков страны. В течение года ребята совместно с конфессиями Беларуси благоустроили 341 святыню - храмы, костелы, родники, памятники и обелиски воинской славы. Добрые дела акции продолжаются. Сегодня волонтеры - курсанты Института пограничной службы - благоустраивают территорию многофункционального комплекса Дома милосердия.-0-

Фото БРСМ и Егора Павлющика