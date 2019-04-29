Феерический фонтан появился в комплексе "Маяк Минска" – это подарок городу от Dana Holdings

В пятницу вечером в Минске произошло знаменательное событие – впервые во всей красе просиял уникальный фонтан, которому нет равных в Беларуси. Да, именно так – фонтан сиял, блистал, светился, танцевал и даже исполнял мелодии!

На улице Жасминовой, которая расположена в многофункциональном комплексе "Маяк Минска" рядом с Национальной, произведен первый пуск компьютеризированного мультимедийного фонтана, который в корне поменяет представления минчан и гостей столицы об этих гидротехнических сооружениях. Забудьте о тривиальных струйках журчащей воды – в этом фонтане "зашита" подлинная сказка. Такие фонтаны и в мире еще большая редкость. Дубай, Абу-Даби, Лас-Вегас – а теперь в этом ряду благодаря компании Dana Holdings еще и Минск!

Фонтан – это феерия форм, цвета и звука, которую еще не видели в Беларуси.

Длина бассейна фонтана – 30 метров, ширина – 8. Толщина слоя воды – около 50 сантиметров. Но не в этой "ванне" кроется чудо. Оно – в сложнейшей начинке, которую получил новый минский фонтан. Ведь под чашей бассейна скрыты огромные помещения с насосными камерами и всем необходимым техническим оборудованием, обеспечивающим работу фонтанных насадок. Здесь же скрыта мощная аудиосистема, а также лазерные и дымовые установки. Проектировали фонтан и разрабатывали его дизайн испанские специалисты, которые пользуются непререкаемым авторитетом во всем мире.

Вся палитра красок – на водяном экране.

Рассказать о технических характеристиках нового фонтана гораздо проще, чем словами описать эффект, который он производит на зрителя. Именно поэтому можно смело утверждать: тому, кто видел первый пуск фонтана, здорово повезло!

Восторг – слишком простое слово, чтобы точно передать эмоции минчан, увидевших новый фонтан.

Итак, прежде всего отметим, что фонтан работает по замкнутому контуру – он заполняется водой один раз за сезон и не требует постоянной подпитки из городского водопровода. Автоматическая система очистки воды проследит за тем, чтобы обеспечить кристальную чистоту этой войной феерии. А зрители имеют возможность увидеть 15 вертикальных струй, 4 струи танцующие, 7 облаков из брызг, 3 водных вихря, а еще 4 роботизированные 2D-струи и другие спецэффекты. И все эти струи и облака способны создавать единый водяной экран размером 8 на 14 метров. На нем можно будет запускать любую оригинальную видеоинформацию – например, познавательные фильмы о Беларуси, ролики о столице, о ярких событиях, которые происходят в городе и в стране.

Здесь будут делать селфи, признаваться в любви и любоваться красотой родного города.

А управляет всеми "красивостями" фонтана специальная роботизированная система. Именно она подбирает комбинации струй, облаков, дымов, лазеров, подсветки и музыки. Более того, она даже способна учитывать скорость и направление ветра для выверенного формирования необходимых водных эффектов! Безусловно, наиболее эффектно вся эта сказка сияет вечером, в темное время суток, когда подсветка максимально ярка, краски полноценно сияют на водном экране, а музыка и видеоконтент создают чарующий эффект "умной" картинки и танцующей вокруг нее воды. Кому посчастливилось видеть, подтвердят – романтика невероятная! Не станет удивительным, если этот городской фонтан, подаренный Минску компанией Dana Holdings, станет любимым местом не только для массовых фотосессий, но и самых волнующих моментов – признания в любви, например, или приглашения выйти замуж. Невозможно найти антураж красивее, современнее и романтичнее!

Невозможно найти антураж красивее, современнее и романтичнее!

Тем, кому посчастливилось во время пуска фонтана оказаться на бульваре Пикассо, повезло своими глазами увидеть, как все это работает. Тема "Лето" из знаменитых концертов "Времена года" Антонио Вивальди, наша родная "Купалінка" в исполнении "Песняров", "Калинка-малинка" Ивана Ларионова, знаменитый хит Валерия Меладзе "Красиво" – эта музыка сопровождала видеоряд с белорусскими городами и замками, достопримечательностями и красотами родной земли. И только представьте себе – сквозь "экран" живой воды мерцает огнями под шикарную музыку многогранник Национальной библиотеки. Впечатление невероятно грандиозное и действительно неповторимое!

Можно ли рисовать по воде? Оказывается, можно!

По словам вице-президента Dana Holdings Вибора Мулича, уникальный мультимедийный фонтан – лишь один из элементов современного градостроения, которыми крупнейший в Беларуси застройщик готов поражать и удивлять.

Вице-президент Dana Holdings Вибор Мулич.

– Многофункциональные жилые комплексы, которые Dana Holdings возводит в Беларуси – это новое прочтение городского пространства, которое должно обеспечивать для людей не просто комфортную и уютную жизнь, а придавать им творческую, созидательную энергию. Суперсовременный мультимедийный фонтан, который наша компания подарила Минску – это олицетворение новой главы в жизни древнего города, времени, когда в полной мере раскрывается потенциал белорусского народа, национальной экономики и государственности. Даже его расположение в конце бульвара Пикассо, у арки с видом на бриллиант Национальной библиотеки – это еще одна грань в его огранке. Мы были рады сделать такой подарок городу в комплексе "Маяк Минска", строительство которого практически завершено. А следующие сюрпризы минчан будут ждать уже в комплексе Minsk World! – подчеркнул Вибор Мулич.

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