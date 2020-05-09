Фейерверк в День Победы начался в 8 точках города

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пиротехническое шоу завершает программу празднований 9 Мая в Минске: жители столицы могут наблюдать в восьми точках Минска, сообщает БЕЛТА.
Самыми удобными точками наблюдения за огненным шоу под специальное музыкальное сопровождение являются районы площади Победы, стелы "Минск - город-герой", площадки у "Чижовка-Арены", возле гостиницы "Беларусь", на территории столичных парков имени Михаила Павлова, Уго Чавеса, Ботанического сада, набережной водохранилища Дрозды рядом с деревней Зацень.
Минчанам, которые имеют возможность наблюдать праздничные залпы из окон собственной квартиры, рекомендуют для полного эффекта присутствия включить одну из радиостанций, где будут транслировать треки, сопровождающие фейерверк. Это "Пилот-FM", "Радио Минск", "Душевное радио" и "Минская волна".
Фейерверк продлится 7 минут.-0-