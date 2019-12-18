Фейерверк в новогоднюю ночь дадут в Минске у Дворца спорта в 01.30

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Новости темы "Новый год"
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За световым пиротехническим шоу в новогоднюю ночь в Минске можно будет понаблюдать в 01.30. Площадка для фейерверка определена традиционно у Дворца спорта, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Дмитрий Шестаков, передает корреспондент БЕЛТА.
"Фейерверк планируется на площадке у Дворца спорта 1 января в 01.30. Будут использованы современные пиротехнические изделия и оборудование, изготовленные различными производителями, в сопровождении лазерного шоу и оригинальных музыкальных композиций. Планируется множество спецэффектов, что разукрасит праздник и придаст ему особую атмосферу", - сказал Дмитрий Шестаков.-0-