Фейки на тему коронавируса недопустимы - комитет по биоэтике

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фейки на тему коронавируса недопустимы - они порождают психологические проблемы и конфликты между людьми. Такое мнение высказала заместитель председателя комитета по биоэтике Валерия Сокольчик сегодня в программе "Новости 24 часа" на телеканале СТВ , передает корреспондент БЕЛТА.

"СМИ и граждане в социальных сетях выбрасывают массу разной информации. Ладно, если бы это были просто мнения. Иногда это фейки. Это я считаю просто недопустимым. Такая информация психологически воздействует на людей, порождает проблемы и конфликты", - сказала Валерия Сокольчик.

Также она высказалась насчет идеи введения карантина. "Честно говоря, на ранних этапах пандемии я была сторонником карантина. Сейчас у меня есть сомнения, насколько это действительно адекватная и нужная мера. Можно посадить всех на строгий карантин, но человек будет искать лазейки, как бы ему убежать из дома, обмануть правоохранительные органы", - отметила эксперт.

Обращаясь к белорусам, Валерия Сокольчик попросила беречь себя и, соответственно, беречь медицинских работников. "Этика начинается с уважения к другому человеку, к самому себе. Уважайте врачей, которые сейчас на передовой, от которых очень много зависит и которые отдают нам свою жизнь, здоровье, профессионализм. Помните об этом, берегите себя и окружающих", - заключила она.-0-