Фельдман: одна из причин революции в Кыргызстане - негативный экономический фон

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из причин революции в Кыргызстане - негативный экономический фон. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь-1" высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний момент в силу пандемии коронавируса многие кыргызы, уехавшие в Россию, Казахстан, просто лишились работы. В страну единовременно вернулись около 100 тыс. молодых горячих ребят. И вот эти люди сегодня сталкиваются на улицах, потому что некоторые ощущают свою солидарность с югом, некоторые с севером. Все это еще сочетается с некой привычкой к революционным действиям, потому что в Кыргызстане уже дважды свергали власть", - сказал Павел Фельдман.

По его словам, теперь все зависит от политической воли власти. "Президент Жээнбеков понял, что кровопролитие надо остановить и ввел комендантский час, а теперь еще и будет патрулировать основные города, где осуществляются конфликты, при помощи армии. Чего в практике Кыргызстана уже давно не наблюдалось, - отметил эксперт. - Самое главное - не допустить насилия. И для этого, мне кажется, у действующей власти есть все, что необходимо".-0-