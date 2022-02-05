Феномен Беларуси надо охранять, как хрустальную вазу - Карнаухов

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Феномен Беларуси надо охранять, как хрустальную вазу. Об этом российский политолог Сергей Карнаухов заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", комментируя появившиеся фрагменты интервью главы белорусского государства Владимиру Соловьеву, сообщает БЕЛТА.

"Ответ Лукашенко (о том, как долго будет еще оставаться на президентском посту. - Прим. БЕЛТА), на мой взгляд, традиционен для нашего общего исторического контекста. Это ответ тех самых стремящихся к святости людей. Это действительно красиво, интересно. Мне это очень понравилось. Потому что я именно так и представляю человека, который управляет страной", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что Александр Лукашенко - не просто руководитель Беларуси, а человек, который фактически создал это государство: "Он не просто создал. Он определил уникальный путь развития государства Беларусь". И это было сделано вопреки мейнстриму, в том числе мнению России и давлению с разных сторон.

"Он смог сохранить абсолютно уникальный путь развития страны, - сказал Сергей Карнаухов. - Я больше всего боюсь, что Беларусь станет не такой, какая она здесь сейчас. Когда появятся рвачи и когда люди вместо созидания, вместо труда станут гедонистами. Это то, с чем надо бороться".

Политолог отметил, что Александр Лукашенко каким-то интуитивным путем ощутил и переломил это, определив особый путь развития страны. "Он построил уникальное государство. Для меня сейчас вот этот феномен Беларуси является тем, что, как мне кажется, надо охранять, как хрустальную вазу, которую не дай бог кто-то, кто после него придет, уронит и разобьет, превратив в очередное месиво на постсоветском пространстве", - заявил Сергей Карнаухов.

Он подчеркнул, что вопрос, кто будет после Александра Лукашенко - это вопрос не личности: "Это разговор о том, какой путь будет определен. Поэтому тот человек, который придет после Лукашенко, - это человек, которому Лукашенко обязан передать страну как самое дорогое, что есть у него в жизни. И он так и делает, именно об этом говорит".-0-