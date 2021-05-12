Фестиваль активного образа жизни BSU Fest пройдет в БГУ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль активного образа жизни BSU Fest - 2021 пройдет 15 мая в БГУ под эгидой 100-летнего юбилея университета. Действия развернутся в парке им. Янки Купалы в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Формат фестиваля позволяет стать участником любому желающему независимо от возраста, места учебы и работы.

Все программные мероприятия масштабной акции объединят общей темой "100 лет БГУ". В этот день развернется работа около 20 тематических площадок, где представят культурные, развлекательные, спортивные и другие зоны активации. Здесь организуют художественные выставки, фотозоны, бьюти-зоны с мастер-классами по макияжу. Кроме того программа включает интеллектуальные конкурсы, квесты, выставку научно-технических достижений БГУ, проведение научных экспериментов в области физики, химии, биологии и др. Любителям фильмов предложат посетить импровизированный кинозал на открытом воздухе, где состоится трансляция короткометражных лент.

На главной сцене фестиваля пройдет церемония награждения лучших студентов учрежденной к 100-летию БГУ премией "Папараць-кветка". Их оценят по итогам образовательной, научной, общественной, спортивной, культурной и волонтерской деятельности в 2021 году. Награды номинантам вручат известные деятели спорта, журналистики, эстрады, а также представители Федерации профсоюзов нашей страны, ЮНИСЕФ и других организаций.

Факультеты подготовят для БГУ оригинальные поздравления в формате трехминутного творческого номера. Кульминацией вечера станет показ видеооткрытки, куда войдут приветствия, пожелания, благодарственные слова в адрес альма-матер от студентов, сотрудников и преподавателей БГУ.

Завершится праздник музыкальным концертом с участием творческих коллективов и солистов БГУ. Хедлайнером вечера станет группа "Леприконсы".

Организатором фестиваля выступает Первичная профсоюзная организация студентов БГУ.-0-