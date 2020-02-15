Фестиваль интеллектуальных игр стартует в БГУ

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский фестиваль "Студенческие игры БГУ" открывается 15 февраля в Лицее Белорусского государственного университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Цель мероприятия - популяризация интеллектуальных форм досуга молодежи и развития взаимодействия между студентами различных вузов Беларуси. В состязании участвуют 30 студенческих сборных.

В течение двух дней интеллектуалам предстоит пройти турниры по медиа-играм, белорусскоязычному квизу, "Эрудит-квартет" и "Что? Где? Когда?". Также во время фестиваля пройдет суденческий чемпионат Беларуси по командной "Своей игре".

В "Эрудит-квартете" необходимо выбрать правильную версию ответа из ряда предложенных вариантов. Параллельно играют четыре человека из команды и каждый отвечает на вопрос из тематического блока. Всего в "Эрудит-квартете" разыгрываются три тура, при этом темы первого круга известны участникам заранее. Во втором туре в течение 10 секунд игроки распределяют между собой только что объявленные темы. В финальном раунде члены команды заранее выбирают направления и после этого узнают вопросы. Задача участников - выстроить стратегию с учетом тематических предпочтений и знаний игроков. Состязание "БГУ-квиз по-белорусски" рассчитано на оперативную смекалку. Студенты должны ответить на 10 вопросов из области музыки, литературы, истории, киноискусства, театральной культуры.

Завершится фестиваль 16 февраля церемонией награждения победителей. Три лучшие сборные в начале мая выступят на чемпионате Беларуси по интеллектуальным играм среди студентов.

Организатором мероприятия выступает БГУ при поддержке Белорусской лиги интеллектуальных команд (БЛИК).-0-