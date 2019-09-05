Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" пройдет 22-27 сентября в Ростове-на-Дону

5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международный фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" пройдет в Ростове-на-Дону с 22 по 27 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

"Фестиваль проводится в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, создания единого культурного пространства Союзного государства, укрепления дружбы молодежи Беларуси и России, распространения лучших идей в области современного молодежного движения и развития сотрудничества между молодежными объединениями двух стран", - отметили в пресс-службе. Впервые он был проведен в 2006 году по инициативе Парламентского собрания. С 2007 года мероприятие ежегодно проходит в Ростовской области.

Торжественное открытие фестиваля состоится 23 сентября в Ростовском академическом театре драмы им.М.Горького. Программа форума включает более десятка концертных мероприятий в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахты, в которых примут участие звезды белорусской и российской эстрады: шоу-группа "На-На", Тео и Ольга Рыжикова, Екатерина Семенова, группа "PROвокация", Александр Еловских и другие.

Центральным событием фестиваля станет конкурс исполнителей молодежной песни, в котором примут участие начинающие певцы из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Могилева, Калининграда, Молодечно, Воронежа, Бобруйска, Оренбурга, Нижнего Тагила и других городов Беларуси и России. Конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри, в которое войдут известные артисты и музыканты. Победители конкурса получат дипломы и призы от Парламентского собрания.

"Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" - это масштабный форум, в рамках которого проходят тематические вечера, мастер-классы, встречи с известными деятелями культуры и искусства, дискуссионные клубы, патриотические акции, спортивные марафоны и экскурсии, - отметили в пресс-службе. - Участниками фестиваля становятся молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет: певцы, музыканты, танцевальные, вокальные, инструментальные и цирковые коллективы, а также представители молодежных общественных организаций из различных регионов Беларуси и России. Традиционно гостями фестиваля становятся депутаты Парламентского собрания, политические и общественные деятели. Общее количество участников фестиваля - около 300 человек, а вместе со зрителями и гостями достигает 15 тыс.".

Сегодня в правительстве Ростовской области прошло совещание, на котором были обсуждены вопросы готовности молодежного форума, особенности его организации и проведения, а также состав участников.-0-