Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" стартовал в Ростове-на-Дону

23 сентября, Ростов-на-Дону /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международный фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" торжественно открылся сегодня в Ростове-на-Дону в местном академическом театре драмы им.М.Горького, передает корреспондент БЕЛТА.

Участников, гостей и организаторов фестиваля приветствовал председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. В своем послании он отметил, что собравшихся на форуме объединяют творчество, энергия молодежи, готовность сделать мир лучше.

Приветствие в адрес фестиваля первого заместителя председателя Парламентского собрания, спикера Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимира Андрейченко огласил со сцены театра заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Александр Сегодник. "Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" стал олицетворением духовного родства и славянской дружбы", - подчеркнул Владимир Андрейченко. По его мнению, ростовский молодежный форум является точным отражением того, как взаимодействуют народы Беларуси и России в настоящем, и как они будут строить свои взаимоотношения в будущем.

Программа форума, который продлится до 27 сентября, включает более десятка концертных мероприятий в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах. В них примут участие звезды белорусской и российской эстрады: шоу-группа "На-На", Тео и Ольга Рыжикова, Екатерина Семенова, группа "PROвокация", Александр Еловских и другие. Кроме того, пройдут различные тематические вечера, мастер-классы, встречи с известными деятелями культуры и искусства, дискуссионные клубы, патриотические акции, спортивные марафоны и экскурсии.

Центральным событием фестиваля станет конкурс исполнителей молодежной песни, в котором примут участие начинающие певцы из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Могилева, Калининграда, Молодечно, Воронежа, Бобруйска, Оренбурга, Нижнего Тагила и других городов Беларуси и России. Конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри, в которое войдут известные артисты и музыканты. Победители конкурса получат дипломы и призы от Парламентского собрания.

Фестиваль проводится в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, создания единого культурного пространства Союзного государства, укрепления дружбы молодежи Беларуси и России, распространения лучших идей в области современного молодежного движения и развития сотрудничества между молодежными объединениями двух стран. Впервые он был проведен в 2006 году по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России. С 2007 года мероприятие ежегодно проходит в Ростовской области.

На открытие нынешнего фестиваля приехала также группа журналистов из ведущих СМИ Беларуси и России, для которых Постоянный комитет Союзного государства организовал пресс-тур в Ростовскую область на тему: "Молодежь Союзного государства. Укрепление культурных связей".-0-