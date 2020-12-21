21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль национальных культур пройдет 23 декабря в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В нынешнем году традиционное представление организуется в формате видеоконцерта. Свои творческие номера представят иностранные студенты БГУ, обучающиеся на факультетах: международных отношений, прикладной математики и информатики, юридическом, филологическом, историческом, а также в Институте бизнеса.

Зрители познакомятся с национальным колоритом и традициями шести стран: Италии, Нигерии, Китая, Туркменистана, Армении и Украины. Всего покажут семь номеров.

В программе видеоконцерта прозвучат итальянская композиция "Три недели, о которых нужно рассказать" и армянская "Мы и наши горы". Исполнят их первокурсник ФМО Джиорджио Пеше и студентка третьего курса юридического факультета Диана Ерицян соответственно. Авторское стихотворение о Нигерии прочтет четверокурсник Института бизнеса Муомах Узочукву Патрик-мэри.Музыкальный сюрприз для зрителей подготовила второкурсница филологического факультета Багул Балджанова. Девушка сыграет на фортепиано "Элегию" туркменского композитора Гурбана Чарыева.

Запись концерта смогут посмотреть все желающие в социальных сетях Студенческого городка БГУ.

Организатором фестиваля выступает Студенческий городок БГУ.-0-