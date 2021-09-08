Фестиваль первокурсников стартует 9 сентября в БГУ

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль первокурсников "YFM. #ТЫНАВОЛНЕ" стартует 9 сентября в Белорусском государственном университете для развития творческого потенциала студентов, создания условий для их самореализации, проявления креативных инициатив, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Главными героями мероприятия станут первокурсники БГУ очной формы обучения в составе факультетских команд. В течение месяца сборным предстоит разработать видеовизитку команды, продемонстрировать свои таланты в конкурсах "Я пел на выпускном!", "Вся жизнь - танцы!", "Лучшее представление команды в социальных сетях" ("ВКонтакте", Instagram), а также пройти квест-гонку "БГУ творческий" и интеллектуальное состязание "BSU-квиз".

На каждом из перечисленных этапов будут определяться победители фестиваля в номинациях. Награждение призеров и показ лучших номеров конкурса состоятся во время гала-концерта 12 октября в актовом зале Лицея БГУ.

Все команды будут отмечены дипломами и памятными призами. Сборная первокурсников, занявшая первое место, станет участником заключительного выездного этапа фестиваля 15-17 октября, который пройдет на турбазе "Браславские озера". Участники побывают на экскурсии по озерному краю, посетят мастер-классы по творческим направлениям, познакомятся с профориентационной и творческой программами в одной из школ Браслава.-0-