Фестиваль в БГУ объединит около 300 студентов белорусских вузов из восьми стран

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный фестиваль "Навруз" пройдет 19 марта в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участие в мероприятии примут около 300 студентов белорусских вузов из восьми стран: Беларуси, Азербайджана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Турции и Узбекистана. Также гостями торжества станут представители посольств и руководства БГУ. Праздничную программу откроет выставка национальных культур, где всем желающим предложат попробовать традиционные угощения и пройти мастер-классы по народным танцам", - рассказали в пресс-службе.

Главным событием вечера станет концерт. На сцене выступят студенты БГУ, Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, Минского государственного лингвистического университета, Белорусской государственной академии авиации и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. В программе запланированы эстрадные и вокально-инструментальные номера. В исполнении вокалистов прозвучат народные и современные песни на разных языках. Гостям представят традиционные узбекские, туркменские танцы, кавказскую лезгинку. Также с хореографическими номерами выступят приглашенные артисты из школ танцев "Легенды Кавказа" и "Одлар".

Фестиваль "Навруз" в БГУ организуется с 2015 года. В 2017 году он был награжден дипломом первой степени конкурса межвузовских инновационных проектов и информационно-методических модулей "Студенчество мира: творческое содружество", который проводился в рамках республиканского фестиваля творчества иностранных студентов учреждений высшего образования Fest-ART.bу.

Посетить мероприятие могут все желающие при наличии защитной маски. Организаторами фестиваля выступают Совет землячеств, управления по делам культуры и воспитательной работы с молодежью БГУ.-0-