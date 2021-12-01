Фестиваль "Вясёлкавы карагод" для детей с инвалидностью пройдет в 2022 году

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Вяселкавы карагод", в котором принимают участие дети с инвалидностью, особенностями психофизического развития, пройдет в Беларуси в 2022 году, сообщила журналистам главный специалист управления дошкольного образования Министерства образования Елена Мулица, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вяселкавы карагод" - традиционный фестиваль, в котором дети с инвалидностью могут максимально проявить творческие способности в музыке, пении, танцах, декоративно-прикладном искусстве и т.д., отметила Елена Мулица.

По ее словам, такие мероприятия носят инклюзивный характер и позволяют в том числе повысить профессиональную компетентность педагогических работников. При проведении фестиваля привлекается много волонтеров - учащихся педагогических вузов, колледжей. Благодаря этому уже на этапе получения профессии они могут соприкоснуться с этой категорией детей и понять, как их знания можно будет использовать в будущей профессиональной деятельности.

Елена Мулица рассказала и о других конкурсах, в которых принимают участие дети с инвалидностью. Например, в сентябре этого года прошел конкурс по развитию двигательной активности детей с тяжелыми и множественными нарушениями. "Этот конкурс очень особенный, он не подразумевает выявление победителей. Здесь ребенок соревнуется сам с собой", - рассказала она. Главный специалист управления пояснила, что речь идет об очень непростой категории детей, которым зачастую тяжело выполнить элементарные бытовые действия. "Те задания и упражнения, которые включены в программу, позволяют максимально развивать умения и навыки, необходимые ребенку в его быту, для включения в общество в целом", - добавила она.-0-